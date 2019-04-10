Бердинських пояснила, чому команда Зеленського ховала адвоката Коломойського

Журналісти Вihus.info провели розслідування, у якому показали, що адвокат олігарха Ігоря Коломойського є часстиною команди кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Журналістка Крістіна Бердинських в прямому ефірі 24 каналу сказала, що вперше взнала про комунікацію Андрія Богдана з Володимиром Зеленським з приводу виборчої компанії ще напередодні Нового Року, коли шоумен не оголошував про свої президентські амбіції.

Читайте також: Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм

"Коли у лютому я готувала матеріал про Володимира Зеленського, я намагалася взяти коментар в Андрія Богдана. Мої джерела повідомляли, що він є неформальним радником кандидата. У виборчу ніч я його запитала, чи є він адвокатом Коломойського. Він не відповів, пославшись на закон про адвокатуру", – розповіла Бердинських.



Адвокат Ігоря Коломойського 31 березня у штабі Зеленського

Єдине, що він відповів офіційно – він є другом Володимира Зеленського і натякнув, що залучений до кампанії та дає поради кандидату. Всі знали, що Богдан – частина команди. Вони просто довели це зустріччю у НАБУ. Шабунін підтвердив, що він там був присутній як представник команди Зеленського,

– сказала журналістка.

На думку Бердинських, вони приховували довго Андрія Богдана, щоб розривати інформаційний зв'язок з Коломойським.

Які стосунки мають Зеленський та Коломойський: вражаюче розслідування Вihus.info

Склад команди

Журналістка підтвердила, що команда думає про призначення Олександра Данилюка міністром закордонних справ. Ще є інформація, що штаб Зеленського не думає змінювати чинного голову НБУ.

Те, що з’явилася в ЗМІ ця інформація про ймовірні призначення, могло бути таким текстом, сприймуть чи не сприймуть ці прізвища в суспільстві,

– підсумувала Бердинських.

Видання LIGA.net неофіційно назвали такі імена: МЗС – екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, ГПУ – екс-прокурор США Марта Борщ чи екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші, СБУ – Ігор Смешко.



Результати першого туру виборів