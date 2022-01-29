У Бердянську знайшли повішеним військового

У Бердянську Запорізької області 27 січня знайшли повішеним військового. Попередньо справу кваліфікували за статтею про самогубство.

Деталі смерті військового

Чоловіка знайшли повішеним у гаражі на вулиці Івана Франка. Про це журналістам розповіли у поліції Запорізької області.

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Передсмертної записки на місці трагедії не було. Знайомі військового розповіли, що раніше він нічого не говорив про наміри піти з життя.

Зауважимо, про бійця відомо, що він проходив службу за контрактом й був жителем Бердянська. Народився чоловік у 1988 році.

Справу надіслали на розслідування до Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері,

– мовиться у повідомленні.

На заводі "Південмаш" вбили нацгвардійців

Трагедія на "Південмаші" у Дніпрі сколихнула всю Україну. Там 27 січня 21-річний нацгвардієць Артем Рябчук розстріляв 4 своїх побратимів та цивільну жінку з АК-47. Крім того, кулі поранили ще 5 людей. Спершу нападник втік з місця події, однак згодом сам вирішив здатися правоохоронцям.

Рябчуку повідомили про підозру одразу за трьома статтями. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці. До речі, стрілок свою вину визнав й сказав, що йому "дуже шкода". Хоча, коли його лише затримали, солдат самовпевнено розповідав про те, що накоїв.

ЗМІ припускають, що Рябчука могли цькувати у колективі. Натомість радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що нацгвардієць зростом 194 сантиметри і вагою понад 90 кілограмів, тому "не дуже тягне на жертву".

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