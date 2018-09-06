Береги Фіджі і Тонга сколихнула серія потужних землетрусів

Серія сильних землетрусів магнітудою від 4,4 до 7,8 сколихнули береги Фіджі і Тонга у Тихому океані.

Про це повідомила Геологічна служба США.

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За інформацією служби, епіцентр найпотужнішого землетрусу знаходився в 101 кілометрі на південний схід від столиці Фіджі міста Сува. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 608 кілометрів.

Ще чотири землетруси прогриміли далі на південний схід від столиці Фіджі далеко в океані, однак поштовхи відчули як жителі Фіджі так і жителі Тонга.

Інформація про постраждалих і руйнування наразі не оприлюднювалася. Загроза цунамі не оголошувалася.

Нагадаємо, в результаті потужного землетрусу на японському острові Хоккайдо постраждали щонайменше 10 осіб, один з них перебуває у важкому стані.