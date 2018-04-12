День космонавтики: вместо поиска очередной зрады, мечтайте

Человеку свойственно мечтать! Мечтать, двигаться к мечте и достигать ее.

Для кого-то мечта – это последний iPhone, для кого-то – создание лекарство от рака.

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Все измеряется масштабом личности и амбициозностью проекта.

Когда-то человек мечтал полететь в Космос.

В этот день, в 1961 году, Юрий Гагарин реализовал мечту человечества и стал первым человеком в истории человечества, который совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут.

Сейчас Илон Маск мечтает колонизировать Марс. Он системно работает в этом направлении и движется к осуществлению своей мечты. Надеюсь, что уже в ближайшее время человечество будет ставить для себя не менее амбициозные цели и тратить свои возможности на достойные задачи.

Поэтому, вместо поиска очередной зрады или попытки нагадить кому-то на голову, мечтайте. И прилагайте усилия для того, чтобы мечта становилась реальностью.

Но всегда помните, что о том, как вы стали обладателем iPhone последней модели, человечество не вспомнит. А вот об изобретателе лекарства от рака не забудет никогда.

С Днем Космонавтики вас, Мечтатели!

Автор: Борислав Береза

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