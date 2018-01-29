Береза розповів, як провалилась спроба Росії повернутись в ПАРЄ

Росія спробував шантажем повернути повноваження в Парламентській асамблеї Ради Європи, однак у неї нічого не вийшло.

Про це заявив народний депутат і представник української делегації в ПАРЄ Борислав Береза в коментарі виданню InfoResist.

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За його словами, Росія відмовилася платити членські внески в ПАРЄ, поки її не відновлять в правах.

"Росія шантажує асамблею тим, що не платитимуть. Фінансовий важіль, на сьогоднішній день як і раніше працює через своїх лобістів і проросійську групу так званих співчуваючих частин депутатів парламентської асамблеї, дуже сильний", – пояснив нардеп.

За його словами, такі методи Росії розчарували інших делегатів. При цьому додав, що шанс Росії повернутися в ПАРЄ є завжди.