Нові пенсії, субсидії, будівельні норми: що зміниться у березні 2019

Весна найбільше гарних новин несе пенсіонерам та отримувачам субсидій. З березня державна допомога на оплату комунальних послуг надійде споживачам у готівковій формі. Пенсіонери отримають підвищену за рахунок індексації виплату, а деякі – навіть додаткові пенсійні гроші.

А ще – вже зможемо їздити до Грузії без закордонного паспорту. Крім того, з 28 лютого набули чинності нові державні будівельні норми, "Нова пошта" відтепер працюватиме без вихідник, а у Facebook обіцяють зміни для передвиборчої реклами.

Підвищення пенсій

У березні пенсіонерам перерахують розмір виплати, враховуючи інфляцію. За оцінками експертів – це індексація, яка не проводилася останні 5 років.

В середньому пенсії зростуть на 17-18%.

Детальніше – читайте у статті 24 каналу: Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як

Але індексація – не єдиний "бонус" для пенсіонерів. Отримувачам мінімальної пенсії в уряді також пообіцяли виплатити компенсацію – 2410 гривень. Її нарахують двома однаковими траншами: 1205 гривень у березні та 1205 гривень у квітні.

Розраховувати на ці гроші зможуть пенсіонери, які через низьку зарплату не отримають індексацію, але при цьому мають значний страховий стаж:

- понад 35 років чоловіки та 30 років жінки, які вийшли на пенсію після 2011 року;

- 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, які вийшли на пенсію до 2011 року.

Монетизація субсидій

Гроші на оплату "комуналки" споживачам, які мають право на державну допомогу, відтепер даватимуть готівкою. Почнеться процес 4 березня. Першими живі гроші на субсидії отримають ті, хто оформив допомогу у 2019 році. В середньому сума складе 1500 гривень. Субсидіанти-пенсіонери отримають гроші або на свої пенсійні картки, або готівку їм принесе "Укрпошта". Іншим категоріям відкриють спеціальні рахунки в "Ощадбанку".



Готівку на субсидії держава почне давати у березні

В уряді наголошують, що перераховані гроші будуть цільові – в першу чергу потрібно платити ними за комунальні послуги. А вже зекономлене в кінці опалювального сезону – споживач зможе отримати на свій рахунок і використати на власний розсуд.

Детальніше читайте тут: Монетизація субсидій та пільг запущена: як вона діятиме

Нові ДБН

З березня в Україні почнуть по-новому будувати та обладнувати у приміщеннях освітлення, каналізацію та водопостачання. Відповідні державні будівельні норми набудуть законної сили з 28 лютого.

Серед нововведень: для освітлення дозволять використовувати світлодіоди, для безпечного водопостачання – встановлять прилади вимірювання тиску холодної і гарячої води для їх автоматичного моніторингу. Надійність каналізування також забезпечать встановленням спеціальних приладів для контролю засмічення труб.

Читайте більше: Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців

У Грузію – без закордонного паспорту

З 1 березня 2019 року українці вже зможуть мандрувати до Грузії, маючи лише внутрішній паспорт у формі ID-картки. Тоді саме набуде чинності українсько-грузинська міжурядова угода про взаємне скасування візових вимог. Відповідно до неї громадяни України та Грузії зможуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів щороку.

"Нова пошта" теж оновилася

З березня ця служба доставки переходить на семиденний робочий тиждень, і прийматиме та доставлятиме посилки українців без вихідних. У неділю її відділення працюватимуть з 11:00 до 16:00.

А ще "Нова пошта" тестує безпілотники для доставки пошти. Кажуть, що тестування вже на фінальній стадії. Першими послугу з безпілотної доставки запропонують мешканцям міст-мільйонників.

Читайте також: "Нова пошта" показала дрон, яким доставлятиме товари: фото

"Передвиборчі" алгоритми Facebook

У цій соцмережі також готуються до українських виборів. З кінця лютого тут почали обмежувати закордонну передвиборчу рекламу щодо України, щоб мінімізувати зовнішній вплив. А з середини березня Facebook встановить в Україні нові правила розміщення політичної реклами: вимагатиме від осіб, що її розміщують, чітку ідентифікацію і пред'явлення документів, що підтверджують особу. Але разом з цим – розширять можливості щодо вивчення розміщеної реклами. Хто її подивився і які вона викликала емоції – можна буде знайти у вільному доступі у спеціальному розділі facebook.com/adlibrary.