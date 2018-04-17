Березюк пояснив, коли "договорняки" щодо складу ЦВК вступлять в активну фазу

Президент України Петро Порошенко свідомо вніс 14 кандидатів на 13 вакатних місць до оновленого складу ЦВК, оскільки при владі ті люди, які люблять торгуватися.

Таку думку висловив нардеп Олег Березюк у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Нам потрібно будувати символи, але треба будувати і фундаменти. Фундаментами державності є закон про антикорупцію, закон про вибори до Верховної Ради, і, в тому числі, ЦВК", – зазначив Березюк.

За його словами Президент виносить недолугий закон про Антикорупційний суд, порожній закон про безпеку країни і президент створює умови торгу у ЦВК – на 13 вакантних місць пропонує 14.

Зал проголосує дуже демократичною процедурою, яка називається рейтингове голосування. І так звані "договорняки" вступлять в активну фазу. На жаль, при владі ті, хто любить торгувати державність, справедливістю,

– переконаний нардеп.

За його словами, це веде до загибелі.

"До прикладу, кандидатура якісного фахівця, який має довіру у суспільстві пана Радченка може і не пройти, коли пройде людина, яка буде відображати олігархічні інтереси декількох олігархічних кланів", – зазначив Березюк.

Він припускає, що це може статися.

До слова, Сполучені Штати вважають одним із пріоритетів в Україні оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Що таке ЦВК? Центральна виборча комісія – це постійний колегіальний орган держави, який організовує та проводить парламентські, президентські вибори, обрання депутатів сільких та міських рад, мерів і очільників громад. До складу ЦВК входять 15 людей. Ще 1 червня 2014 року у 12 представників комісії завершився термін повноважень.