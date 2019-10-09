"Бери пий, це не хабар, не соромся": Дубінський насміхався з журналіста – відео

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський посміявся над журналістами під Офісом Президента.

Депутат від партії "Слуга народу" зняв відео про те, як журналіст відмовляється від кави та чекає на коментар на холоді.

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Посміятися нардеп вирішив над Сергієм Андрушком з "Радіо Свобода", у якого перед цим був конфлікт з прессекретаркою президента Зеленського Юлією Мендель. Тоді вона відштовхнула його від глави держави.

Дивіться відео як Дубинський насміхається з журналіста

За кадром Дубінський сміється та припускає, що журналіст боїться, що його отруять. Водночас, радниця глави Офісу президента Вікторія Страхова заявляє на камеру, що Сергій Андрушко та його оператор перебувають на вулиці вже довгий час, при тому, що там досить холодно.

Андрушку дають каву, а він боїться, що його отруять. Бери пий, це не хабар, не соромся,

– посміявся Дубінський.

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Відзначимо, що журналіст "Схем" Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання Президенту Володимиру Зеленському та голові ОПУ Андрію Богдану. Речниця Юлія Мендель та охорона глави держави притримували журналіста, аби він не міг поспілкуватися з гарантом. Після того як Мендель буквально розштовхала журналістів, охорона президента провела його у будівлю Вищого антикорупційного суду, під яким і трапився інцидент.

Хто ще скаржився на схожі дії прессекретарки Зеленського?

Прессекретарка президента сказала, що "розуміє ситуацію з Крістофером Міллером", однак хто "третій журналіст – не знає".

Журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер розповів, що на форумі YES 13 вересня Юлія Мендель "схопила його за праву руку і почала тягнути". Зазначимо, коментуючи цей інцидент, Мендель сказала, що "ситуацію розуміє".

Журналістка видання "Лівий берег" Наталія Шимків розповіла, що Мендель відштовхнула її, коли українських моряків та політв'язнів у аеропорту Бориспіль. Сталось це, бо журналістка зайшла за червону обмежувальну лінію.

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Реакція на поведінку Мендель: