Берінчик не проти битися за титул в іншій ваговій категорії

Український боксер Денис Берінчик, який на професійному ринзі провів дев'ять поєдинків, розповів про можливість виступати в другій напівлегкій ваговій категорії.

"Я сказав Олександру Красюку (генеральний директор промоутерської компанії братів Кличків "K2 Promotions", – ред.), що готовий спускатися у нижчу вагову категорію – 59 кг і виступати там та битися за титул з будь-яким суперником", – заявив Денис.

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Берінчик розповів, чи буде йому комфортно битися у другій напівлегкій ваговій категорії (59 кг).

"Я думаю, що це буде складно, на це буде витрачатися додатковий час, харчування – все буде під контролем. Потрібні спеціалісти, які підведуть мене грамотно до цієї вагової категорії й тоді я, думаю, буду себе відчувати нормально. Але не сидіти на "лаві запасних" по півроку", – резюмував боксер.

Нагадаємо, що в суботу, 22 грудня, Денис Берінчик проведе бій проти Росекі Крістобаля за пояс WBO International.

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