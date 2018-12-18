Берінчик не проти битися за титул в іншій ваговій категорії
Український боксер Денис Берінчик, який на професійному ринзі провів дев'ять поєдинків, розповів про можливість виступати в другій напівлегкій ваговій категорії.
"Я сказав Олександру Красюку (генеральний директор промоутерської компанії братів Кличків "K2 Promotions", – ред.), що готовий спускатися у нижчу вагову категорію – 59 кг і виступати там та битися за титул з будь-яким суперником", – заявив Денис.
Читайте також: Цитата дня: судді в Україні шакали, знають, що їм дадуть пару гривень і випити, – Берінчик
Берінчик розповів, чи буде йому комфортно битися у другій напівлегкій ваговій категорії (59 кг).
"Я думаю, що це буде складно, на це буде витрачатися додатковий час, харчування – все буде під контролем. Потрібні спеціалісти, які підведуть мене грамотно до цієї вагової категорії й тоді я, думаю, буду себе відчувати нормально. Але не сидіти на "лаві запасних" по півроку", – резюмував боксер.
Нагадаємо, що в суботу, 22 грудня, Денис Берінчик проведе бій проти Росекі Крістобаля за пояс WBO International.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Вибір редакції
-
Екс-модель заявила, що в 16 років закрутила роман з легендарним режисером Вуді Алленомсьогодні , 16:51
-
Відбудеться поділ Державної фіскальної служби: що ми отримаємо натомістьсьогодні , 15:56
-
Коли новостворена Об’єднана православна церква святкуватиме Різвдво: Епіфаній роз’яснив ситуаціюсьогодні , 15:13