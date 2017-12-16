Берінчик нокаутом переміг Валлеспіна і завоював титул WBO Oriental
23:51, 16 грудня 941 Читать новость на русском
Український боксер Денис Берінчик переміг філіппінця Аллана Валлеспіна в бою за титул WBO Oriental в легкій вазі.
Про це повідомляється на сторінці "Українських отаманів" у Twitter.
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Бій відбувся у суботу, 16 грудня, на Льодовій арені в Броварах.
Український боксер здобув перемогу технічним нокаутом у 6-му раунді. У 5-му раунді Берінчик відправив суперника в нокдаун.
Також перемогу сьогодні здобув інший український боксер – Олег Малиновський.
Джерело: 24 Канал
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