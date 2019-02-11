"Беркут" у лавах Нацполіції – це міна уповільненої дії, – Найєм про побиття активістів у Києві

У лавах поліції досі працюють колишні співробітники підрозділу спеціального призначення "Беркут". Їх зазвичай залучають до чорної роботи, яку ті виконують під прикриттям благих намірів. Однак, "Беркут" у лавах Національної поліції – це міна уповільненої дії,оскільки вони задають тон, диктують правила та поширюють вірус вседозволеності, але це рано чи пізно виллється у зіткнення.

Як зауважив нардеп Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook, він не виправдовує дії активістів, у яких під Подільським райвідділом поліції зав'язалися сутички з правоохоронцями.

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"Якщо хтось із них порушив закон, у поліції достатньо повноважень і коштів, щоб це розслідувати, показати та довести", – підкреслив він.

Водночас, за словами політика, очевидно й те, що співробітників, які застосовували силу до лежачих затриманим, має бути звільнено.

"Згідно з усіма міжнародними стандартами, фізична сила та спецзасоби можуть застосовуватися тільки в одному випадку – якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю громадян, або працівників поліції. Яку загрозу ніс той молодий чоловік, якого затримали та потім відпустили та який лежить обличчям вниз, неясно", – зауважив парламентар.

Найєм наголошує, звільнення цих правоохоронців – це не лікування, а заліковування, оскільки уорінь лежить у іншому.

"Адже нам уже є знайомим цей звірячий оскир невиправданої жорстокості та впевненості, що за це нічого не буде, тому що ніхто не дізнається та не доведе. Патрульну поліцію на такі завдання не залучають, їх інакше готували та по-іншому виховували. Ногами в голову лежачого протестувальника бив співробітник, який діяв спільно та за підтримки підрозділу поліції спеціального призначення, у лавах якої досі працюють колишні співробітники "Беркуту", – переконує народний обранець.

Він додає, що це вже давно не є секретом і це неможливо приховати ні реформами, ні новою системою підготовки кадрів, ні формальними показниками. Про це знають всі, зокрема міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і керівництво Національної поліції.

"Беркут" залишився в системі не тому, що вони – чиїсь родичі або друзі. Все банальніше. Вони – зручні, безвідмовні, їм нема чого втрачати та після всього пережитого вони є впевненими, що їм все зійде з рук. Прикриваючись прапором "підрозділів спеціального призначення", вони без всяких наслідків можуть виконувати будь-яку чорну роботу. "Беркут" у лавах Національної поліції – це міна уповільненої дії. Вони задають тон, диктують правила та поширюють вірус вседозволеності, який рано чи пізно виллється у зіткнення, конфлікти та відкриті протистояння,

– вважає Найєм.

Крім того, політик зазначив, що співробітники Нацполіції, як і раніше, уникають ідентифікації на службі. Натомість керівництво відомства та МВС переконують у іншому.

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Якби співробітник, який завдав ногою удар в обличчя активісту, знав, що його легко ідентифікувати та знайти за номером жетона на шоломі або бронежилеті, найімовірніше, оскир був би не таким звірячим. Ми б уже знали, в якому підрозділі він працює, як він опинився у лавах поліції та хто залучив його до цього завдання… Очевидно, прийнята міністерством і поліцією система ідентифікації не працює. Нам необхідно прийняти закони про обов'язкову ідентифікацію співробітників Національної поліції та Національної гвардії, які вже майже два роки як є розробленими, прийнятими комітетом і чекають на голосування в залі. Чинить опір цим документам лише міністерство внутрішніх справ, де побоюються, що зайва відкритість буде загрожувати співробітникам поліції розправою", – констатував нардеп.

9 лютого у Києві біля Подільського райвідділу поліції виникли сутички між активістами та правоохоронцями. Протестувальники прийшли туди, аби заступитися за своїх побратимів, яких було затримано раніше, а потім і відпущено. Так, вони вимагали повернути активістам їхні особисті речі, ставши стіною перед входом. Через це поліція застосувала силу та навіть почала бити тих, хто лежав на землі. Крім того, один із правоохоронців викрикнув: "Лягай, бандеро!"

Перед цим правоохоронці затримали, за деякими даними, близько 10 активістів поблизу Контрактової площі, де відбувалася зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями. Побратими затриманих кажуть, що ті мали з собою плакати із закресленими прізвищами колишнього предтсавника "Батьківщини" Владислава Мангера, якого підозрюють у причетності до смерті Катерини Гандзюк, і з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Правоохоронці, зі свого боку, переконують, що ці люди не змогли пояснити мету свого перебування на місці проведення акції та у них не було символіки, атрибутики, банерів, які б вказували на те, що вони прийшли на акцію щодо Гандзюк. Також у поліції кажуть, що вони затримали "організовану групу молодиків із закритим обличчям". За їхніми словами, у службовому транспорті активісти повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.

Що передувало сутичкам біля Поддільського райвідділу поліції у Києві? Батько вбитої активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк на засіданні ТСК заявив, що причетними до замовлення вбивства його доньки є голова Херсонської облради, член "Батьківщини" Владислав Мангер і ще два представники БПП: голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв і його заступник Євген Рищук. Також він закликав Петра Порошенка та Юлію Тимошенко виключити цих осіб зі своїх лав. Мангер і Гордєєв, зі свого боку, все спростовують і попросять відповідні органи перевірити вищезазанчену заяву.



Офіційний підозрюваний в організації злочину Олексій Левін (Москаленко), якого пов'язують із Мангером, Гордєєвим і Рищуком, за даними слідства, перебуває у Домінікані. Його оголошено в розшук.



8 лютого, через півроку після нападу на Катерину Гандзюк та через три місяці після її смерті, активісти прийшли під Адміністрацію Президента та офіс "Батьківщини", оскільки вони є незадоволеними результами розслідування, адже прізвище жодного замовника офіційне слідство поки не назвало.



Так, під АП протестувальники вимагали виключення Гордєєва та Рищука з партії, а також звільнення їх з посад. А згодом активісти попрямували під офіс "Батьківщини". Тут до них вийшли два депутати, які сповістили про виключення Мангера з партії. Однак активісти наполягали, аби саме представники партії ініціювали його звільнення з посади голови Херсонської ОДА.