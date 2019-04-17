"Беркут", вбивства, зачистки і злочинні накази: 16 квітня відбулися суди у 5 справах Майдану

Судові засідання відразу у п'яти справах злочинів проти Майдану відбулися у Києві 16 квітня. Справи на різних етапах розгляду, але підсудні здебільшого – колишні працівники "Беркуту". У якому стані зараз ці справи та що обговорювали в судах – читайте у матеріалі.

Найбільш трагічна сторінка історії Євромайдану: розстріли на Інститутській

20 лютого 2014 року у Києві на вулиці Інститутській вбили 47 протестувальників. Звинувачені у справі – п’ятеро екс-бійців спецпідрозділу "Беркут": Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура та Олег Янішевський. Усі свою провину заперечують. Судовий розгляд перебуває на етапі допиту свідків.

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16 квітня свідчили 4 свідків обвинувачення, як пише The Insiner. Зокрема і 2 журналісти калуського міського телебачення, Руслана Овсеєнко та Віталій Крохта. Вони розповіли, що бачили загибель двох Героїв Небесної сотні – Романа Гурика та Устима Голоднюка. Ще один свідок – Сергій Білий – розповів про убивство Андрія Дигдаловича.

Ми йшли угору по Інститутській. Він у мене щось запитав. А коли я повернувся, він взявся за груди і впав. Я зрозумів, що стріляють з бойової зброї і почав утікати,

– пояснив Білий.

Четвертий свідок – станом на 2014 рік міліціонер Сергій Берека. Він підтвердив, що спілкувався з тоді командиром роти "Беркут" Дмитром Садовником, а телефоном говорив із підсудним Янішевським. Підтвердив, що дав письмову згоду на використання зброї працівникам підрозділу "Омега". Мовляв, у правоохоронців стріляли і їм треба було захищатися.

Відео одного з очевидців про розстріли на Інститутській 20 лютого 2014 (тільки 18+):

За його словами, правоохоронці мали автомати Калашникова і снайперські гвинтівки.



П'ятеро підсудних "беркутівців" на одному з попередніх судових засідань

На наступне засідання захисники готують чергове клопотання про допит цих свідків.

Побиття й "зачистки" активістів київським "Беркутом"

30 листопада та 1 грудня 2013 року "беркутівці" били, затримували, проводили так звані "зачистки" активістів на Майдані, коли він тільки набирав сили. Підсудні: екс-заступники командира київського "Беркуту" Олег Мариненко, Андрій Дидюк та Микола Тягнирядно, і командири рот Юрій Шевченко та Євген Антонов. Головне звинувачення: силовий розгін протестувальників та перевищення службових обов'язків.

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Захисники підсудних багаторазово намагалися об'єднати цю справу з іншими – зі справами двох рядових "беркутівців" Сергія Лободи та Максима Обмачевського, а 16 квітня адвокати захотіли ще більшого: приєднати до справи ще двох рядових – Юрія Зубкевича та Андрія Качмара. Бо, мовляв, у їхньому епізоді лише один потерпілий.Обвинувачення вважає такі клопотання нічим іншим ніж спробою затягування розгляду справи.

Дивіться відео про розгін Майдану 30 листопада 2013 року:

Під час засідання прокурори долучили до матеріалів справи медичні довідки, результати експертиз та інші документи, які стосувалися потерпілих. Зараз їх у справі понад 150.



Підсудні у справі – "беркутівці" Мариненко, Дидюк, Тягнирядно

На наступному засіданні сторони продовжать досліджувати письмові матеріали справи.

Злочинний наказ командира роти "Беркуту" Шаповалова

18 лютого 2014 року силою розігнали протестувальників на Майдані, були вбиті та поранені. На вулиці Грушевського "беркутівці" застосовували проти людей дубинки та вогнепальну зброю. Підсудний у справі: командир роти "Беркуту" Віктор Шаповалов. Звинувачення: перевищення влади та службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків. Адже саме він віддавав наказ підлеглим застосовувати силу. Винним себе не вважає.

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У суді допитують потерпілих – їх понад 70 чоловік.Свідчення ще не давали 50 із них. Поліція до 6 травня повинна надати прокуратурі контактні телефони та адреси потерпілих. Справа в суді вже 3,5 року.



Підсудний – командир роти "Беркуту" Віктор Шаповалов

Коли допитають усіх потерпілих, покази даватимуть свідки та обвинувачений.

Оскаженіле побиття: справа командира роти "Беркут" Бойка

30 листопада 2013 року силою розігнали та побили активістів на Майдані Незалежності, і підсудним у цій справі фігурує командир роти київського "Беркуту" Олег Бойко. У справі – понад 20 потерпілих. 16 квітня судді продовжили вивчати відеозаписи тих подій: сюжети "НТН", "1+1" та "5 канал".

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Прокурори зауважили, що "беркутівці" били всіх, не розбираючи. Тож вважати такі дії законними – "це низько". Натомість сторона захисту зазначила, що активісти "кидали в "беркутівців" різні предмети". Це, мовляв, провокувало на жорсткі дії.



"Беркутівці" били людей оскаженіло та не розбираючи, хто де

На наступному засіданні суд продовжить досліджувати відео.

Фабрикування протоколів: справа "беркутівців" Ейсмонта і Мохоня

30 листопада правоохоронці масово затримували протестувальників і фабрикували протоколи на затриманих. Писали про хуліганство, злісну непокору законним вимогам працівників міліції та інші правопорушення. Віктор Ейсмонт та Володимир Мохонь затримали активіста Максима Федяя. Він і є єдиним потерпілим у справі. "Беркутівці" склали рапорт і вказали, що Федяй вчиняв хуліганські дії та не виконував вимоги правоохоронців.

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На підставі цих рапортів міліція склала протокол про адміністративне правопорушення. Федяя визнав винним суд першої інстанції. Але нині Ейсмонт та Мохонь на лаві підсудних. Слідство встановило, що вказані в рапортах факти про порушення – вигадані. Непричетність Федяя до правопорушень визнав апеляційний суд, який і зняв з нього обвинувачення.



Адвокат (ліворуч) та підсудні – Віктор Ейсмонт і Володимир Мохонь

На засіданні 16 квітня суд долучив до матеріалів справи результати експертизи почерку. Експертиза начебто підтверджує, що саме Ейсмонт та Мохонь складали рапорти. Ейсмонт та Мохонь свою вину не визнають.

На наступному засіданні в суді досліджуватимуть відеодокази, серед яких – сюжети телеканалів.