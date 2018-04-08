Бермудський трикутник боротьби з корупцією

Хай там як складеться доля Холодницького, напруга між НАБУ, САП та ГПУ нікуди не дінеться

Антикорупційні органи чекає неоднозначне майбутнє. Все буде залежати від того, піде чи залишиться на посаді Холодницький. Скоріше за все він піде, якщо Луценко вже підняв це питання. Тим не менш, враховуючи вчорашній промовистий виступ у Верховній Раді, Холодницький може розпочати і певну політичну кар’єру.

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Ситуація з САП непроста. Судячи з опублікованих відеоматеріалів, ніякої кримінальної відповідальності керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не загрожує, хоча з етичної точки зору обвинувачення достатньо серйозні.

Як відбуватиметься подальший контроль над Антикорупційною прокуратурою – за допомогою Луценка чи таки через сяку-таку конструктивну взаємодію між НАБУ та САП? Якщо Холодницький залишиться на посаді, то останній варіант буде важко втілити.

У будь-якому разі головним наслідком цієї епопеї стане ускладнення відносин між НАБУ та САП. Адже навіть якщо на місце Холодницького прийде хтось новий, то останньому доведеться певною мірою страхуватись та діяти вкрай обережно. Вплив НАБУ на САП навряд чи збільшиться.

У суспільстві реагують на ситуацію з Холодницьким традиційно: мовляв, всі вони такі, неважливо хто кого замінить. Тому я не думаю, що ця історія дуже вплине на рівень довіри до антикорупційних органів. Зрештою, усе залежить від подальших розслідувань НАБУ і їх впливом на загальні політичні процеси.

Ставлення до НАБУ завжди було різним. Вчора найбільша критика депутатів лунала в адресу цього органу. Це свідчить про те, що депутати в першу чергу бояться Ситника, а не Холодницького. І не безпідставно.

Відкриття нових резонансних справ буде породжувати симпатію до НАБУ. І навпаки – якщо вироків не винесуть, або відбудеться певне гальмування справ через ту ж САП, це породить нові політичні конфлікти.

Зрештою, навіть симпатики НАБУ визнають: у роботі цього органу відчувається брак професіоналізму, трапляються помилки та процесуальні порушення. Хай там що, а запит на боротьбу з корупцією є і його задоволення піде на користь репутації НАБУ.

Не виключено, що останні свідомо можуть іти на розголошення конфліктів з САП чи ГПУ щоб під тиском громадської думки захищати свої інтереси та продовжувати розслідування.

2018 рік – а особливо його друга половина – буде пов’язаний з судовим розглядом резонансних кримінальних справ, які почало НАБУ. Справа Насірова вже передана в суд, і Мартиненка чекає те саме. Крім того, є ще резонансна "бурштинова справа".

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Обставини складатимуться по-різному: НАБУ буде непросто. Та задумаймось, чи легко буде судді виправдати того ж Насірова, коли громадська думка вже вважає його винним?

Це вагомий аргумент у руках НАБУ. Вони розуміють, що виправдовувати високопосадовців, яких звинувачують у корупції, буде все складніше – особливо перед або під час виборчої кампанії.

Когось доведеться принести в жертву. Мартиненка спробують винести з-під удару – це буде одна з умов Народного фронту в питанні підтримки Порошенка. А по Насірову, ймовірно, можуть винести вирок. Інша річ, чи буде він жорстким і чи виявлять під час судового процесу якісь недопрацювання в роботі детективів, процедурні порушення, тощо. Зрештою, вирок, радше за все, буде не надто важким, а юристи Насірова зможуть оскаржити його в українському апеляційному чи навіть Європейському суді з прав людини.

Найбільш інтрига пов’язана з "бурштиновою справою". Ходять чутки, що чимало інформації уже просто немає – вона зникла, і гроші також.

А ще є відомий відеофільм про агента Катерину. Там проявилась та ж проблема, що з Савченко: без дозволу Верховної Ради не можна вести стеження за депутатами. Абсурдна ситуація, але такий закон.

Тож чи стане резонансне відео доказом в судах, чи вийде провернути так, як з Савченко – заявити, що стеження велось за конкретним агентом, а не депутатом? Не факт, що суд прийме такі аргументи.

Протиріччя між запитом громадської думки покарати корупціонерів та забезпечити прозорість та ефективність роботи детективів НАБУ найбільш сильно проявиться саме в суді. Якщо там виправдають депутатів-фігурантів "бурштинової справи", то громадськість цього не визнає – просто не зрозуміє.

Іншими словами, хай там як складеться доля Холодницького, навколо бермудського трикутника антикорупційної боротьби і далі буде напруга.

Автор: Володимир Фесенко. Джерело: Новое время

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