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      Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" перемогти "Бертон": відеоогляд матчу

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      Бертон Альбіон - Манчестер Сіті: відео голів, огляд матчу
      Зінченко допоміг "МанСіті" вийти у фінал Кубку ліги

      У матчі-відповіді англійського Кубку ліги "Манчестер Сіті" мінімально переміг "Бертон" та вийшов у фінал турніру. Українець Олександр Зінченко у цьому матчі вийшов у стартовому складі.

      Перший матч між цими командами закінчився розгромною перемогою "МанСіті" 9:0. Один з голів у цьому матчі забив Зінченко.

      Читайте також: Зінченко забив дивовижний гол за "Манчестер Сіті": відео

      Цього разу головний тренер "Манчестер Сіті" випустив дещо резервний склад. Зінченко зайняв місце на лівому фланзі оборони. І саме з українця розпочалася гольова атака команди. Він зумів випередити суперника та проштовхнути м’яч на де Брюйне, бельгієць ж продовжив атаку Мареза. Останній ж з лінії поля віддав пас на Агуеро, який і забив єдиний гол у цьому матчі.

      Відеоогляд матчу Бертон – Манчестер Сіті

      Зінченка замінили на 62-ій хвилині.

      "МанСіті" вийшов у фінал Кубку ліги. Його суперник визначиться у четвер, 24 січня, у протистоянні "Челсі" та "Тоттенхема".

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      Теги: Футбол Спорт Олександр Зінченко Манчестер Сіті
      Джерело: 24 Канал
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