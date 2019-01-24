Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" перемогти "Бертон": відеоогляд матчу

У матчі-відповіді англійського Кубку ліги "Манчестер Сіті" мінімально переміг "Бертон" та вийшов у фінал турніру. Українець Олександр Зінченко у цьому матчі вийшов у стартовому складі.

Перший матч між цими командами закінчився розгромною перемогою "МанСіті" 9:0. Один з голів у цьому матчі забив Зінченко.

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Цього разу головний тренер "Манчестер Сіті" випустив дещо резервний склад. Зінченко зайняв місце на лівому фланзі оборони. І саме з українця розпочалася гольова атака команди. Він зумів випередити суперника та проштовхнути м’яч на де Брюйне, бельгієць ж продовжив атаку Мареза. Останній ж з лінії поля віддав пас на Агуеро, який і забив єдиний гол у цьому матчі.

Відеоогляд матчу Бертон – Манчестер Сіті

Зінченка замінили на 62-ій хвилині.

"МанСіті" вийшов у фінал Кубку ліги. Його суперник визначиться у четвер, 24 січня, у протистоянні "Челсі" та "Тоттенхема".

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