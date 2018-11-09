Беруть кредит і не можуть сплатити: українці все частіше вкорочують собі віку через борги

Українці все частіше вкорочують собі віку через борги. Беруть кредит в банку, а коли через скрутне становище не можуть розрахуватися – наважуються на невідворотне. Тим більше, що досить часто людей до цього спонукають колектори, діяльність яких в Україні поза законом. Самі ж українці рідко знають, що робити, коли опинився у борговій пастці.

Трагедія у Талалаївці, що на Чернігівщині, шокувала українців. Днями тому тут знайшли мертвою 35-річну жінку та двох її дітей.

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Жінка їх отруїла, а потім наклала на себе руки, бо не могла виплатити кредит. Його взяла на лікування доньки – кажуть односельці. "Стали дзвінки поступати часті: "Вам залишилося 2 дні, виплатіть кредит". Можливо, це було причиною", – розповіла мешканка Талалаївки Ольга Ромашко.

Колекторське свавілля в Україні – не новина. Вибивають гроші, не гребуючи жодними методами. Вдаються до психологічного тиску і навіть погрожують фізичною розправою. Усе розраховано на людей зі слабкою психікою, готових на все, аби їх залишили у спокої, а також юридичну необізнаність боржників. Про заборонені прийоми стягувачів боргів, як ніхто, знають ті, хто був серед їх числа.

Були нормальні колектори, які як виконавча служба працюють, а були спеціальні. Вони часто по телефону дзвонили, погрожували. Батькам ще старим дзвонять: "Будемо приходити, відбирати ... Хату відберемо",

– згадує Олександр, який працював колектором.

У виконавчій службі обурюються, що їх часто плутають із колекторами. Мовляв, останні займаються здирництвом, вони ж – виконують рішення судів.

"Різниця між виконавцями і колекторами в тому, що виконавці, і державні, і приватні, вчиняють процесуальні дії, виконують рішення суду на підставі закону. Вони не можуть вчиняти дії в нічний час, це заборонено інструкцією, або погрожувати сторонам, тобто боржнику", – наголосив директор Департаменту державної виконавчої служби Олексій Воробйов.

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В Україні, фактично, немає офіційної статистики по суїцидах, тим більше через борги. Центр громадського здоров'я при МОЗ підрахував: торік 6,5 тисяч українців вкоротили собі віку. Причини не досліджували, на відміну від американців. У США з'ясували: більшість самогубців мали фінансові проблеми та кредити. У юриста Дениса Фетісова та його колег власна статистика. На 5 тисяч боржників – 10 щомісяця вкорочують собі віку. Встановити, що до самогубства доводять колектори дуже складно. Саме тому в Україні процвітає колекторське свавілля. Проте є і хороша новина.

У нас ухвалено нове законодавство, воно пов'язане з банкрутством фізичних осіб. І на даний момент, коли фізична особа не може віддати певні борги, він може піти в банкрутство. Фактично, ці борги списуються, але "енну" кількість років він не зможе брати кредити і все, що з цим пов'язане,

– зазначив юрист Денис Фетісов.

Нове законодавство ухвалили усього за тиждень до самогубства на Чернігівщині. Проте, відтоді жодний боржник ним не скористався. Оскільки, переважна більшість людей в Україні фінансово не грамотні. А ще Україна та Італія – єдині в Європі не мають національної лінії довіри для людей, схильних до суїциду.

Нам необхідно всім зібратися, щоб обговорити необхідність створення такої лінії. Є інші гарячі лінії, в тому числі в "Ла Страда", – короткий номер 116 - 123. Теж можна дзвонити, звертатися з цих питань. Ризик суїциду виникає тоді, коли людина не має достатньо підтримки: матеріальна вона, моральна або фізична,

– підкреслила психологиня громадської організації "Ла Страда – Україна" Тетяна Павлін.

Насправді ж, єдина розмова з психологом може людину врятувати від невідворотнього.