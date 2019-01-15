"Бешикташ" замість Коноплянки може купити таланта з чемпіонату України

Турецький "Бешикташ" зацікавлений у придбанні півзахисника львівських "Карпат" Хорхе Карраскаля. Стамбульський клуб вже давно стежить за колумбійцем.

Про інтерес "орлів" до гравця львівських "Карпат" повідомляє видання Futbol Arena.

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Видання відзначає, що Карраскаля у Колумбії вважають "новим Неймаром". "Бешикташ", який першу половину турецької Суперліги закінчив тільки на 7 місці, прагне придбати талановитого футболіста взимку.

Швидше за все, туркам доведеться боротися за Хорхе з аргентинським "Рівер Плейтом", який шукає підсилення атакувальної лінії команди. Серед можливих варіантів саме півзахисник "левів".

Додамо, що раніше повідомлялося про інтерес "Бешикташа" до українського півзахисника "Шальке" Євгена Коноплянки. Також у послугах Коноплянки зацікавлений і стамбульський "Фенербахче".

20-річний Карраскаль в поточному сезоні провів 18 матчів у складі львівського клубу, в яких зробив 1 результативну передачу. Портал Transfermarkt, який спеціалізується на футбольних трансферах, оцінює хавбека у 2 млн євро. Контракт футболіста з "Карпатами" закінчується влітку 2022-го.

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