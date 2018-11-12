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      Best Fashion Awards 2018: оголошено номінантів престижної української премії

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      Best Fashion Awards 2018: номінанти премії
      Best Fashion Awards 2018: номінанти премії / bfa.fashion.com.ua

      15 листопада у Києві відбудеться церемонія нагородження професійною премією в галузі моди Best Fashion Awards. Вже дев’ятий рік поспіль в столиці України зустрічаються найкращі представники fashion-індустрії, щоб поборотись за звання перших професіоналів на модному ринку.

      Урочиста церемонія нагородження Best Fashion Awards 2018 відбудеться у готелі FAIRMONT Grand Hotel Kyiv. Свою місію професійна премія несе ще з 2010 року та відзначає найкращих представників модної галузі. Престижну відзнаку започаткували представники Ukrainian Fashion Week та журнал "Zefir".

      Читайте також: Українська креативна агенція Banda Agency отримала престижну дизайнерську премію Red Dot

      Організатори події наголошують, що нагорода Best Fashion Awards  "дає можливість продемонструвати належну шану впливовим діячам української моди, чий внесок у розбудову національної fashion-індустрії складно переоцінити".

      Для визначення номінантів премії в експертну групу входить 30 людей найрізноманітніших професій: відомі fashion-журналісти, інфлуенсери (лідери думок), критики та баєри. Напередодні премії експерти провели голосування, проаналізувавши колекції дизайнерів двох сезонів – SS18 та FW18-19, та визначили головних претендентів на перемогу. Підрахунок голосів проводила юридична компанія "Алєксєєв, Боярчуков та партнери", яка зберігає у таємниці результати голосування аж до моменту оголошення зі сцени під час церемонії.


      Церемонія Best Fashion Awards 2017 / BFA

      Таким чином, було сформовано список номінантів премії Best Fashion Awards 2018, які потрапили у 5 категорій. Що цікаво, цього року також на церемонії також вручають премію "Натхнення", долю якої вирішують самі дизайнери. Додатково оргкомітет Best Fashion Awards 2018 започатковує спеціальну премію, яка відзначить українські fashion-бренди, що працюють в напрямку Sustainable Fashion, – тобто ті, які не заподіюють шкоди навколишньому середовищу, і внаслідок цього здатні існувати тривалий час.

      Номінанти премії Best Fashion Awards 2018:

      Найкращий дизайнер жіночого одягу:

      ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук

      BEVZA – Світлана Бевза

      ELENAREVA – Олена Рева

      FLOW the Label – Вікторія Баланюк

      Lake Studio – Анастасія Рябоконь, Олеся Кононова

      Litkovskaya – Ліля Літковська

      the COAT by Katya Silchenko – Катя Сільченко

      Найкращий дизайнер аксесуарів:

      COVER Number ONE – Тетяна Немченко

      Guzema Fine Jewelry – Валерія Гузема

      RUSLAN BAGINSKIY - Руслан Багінський

      the COAT by Katya Silchenko – Катя Сільченко

      "Відкриття року":

      CHAKSHYN – Діма Чаюн, Антон Якшин

      GASANOVA - Ельвіра Гасанова

      GUDU – Лаша Мдінарадзе

      JARDIN EXOTIQUE – Ліда Арфуш

      SIX. – Юлія Богдан


      Церемонія Best Fashion Awards 2015 / BFA

      "Прорив року":

      BEVZA – Світлана Бевза

      Ienki Ienki – засновник бренду Дмитро Євенко

      KSENIA SCHNAIDER – Ксенія Шнайдер

      Litkovskaya – Ліля Літковська

      PASKAL – Юлія Паскаль

      RUSLAN BAGINSKIY - Руслан Багінський

      the COAT by Katya Silchenko – Катя Сільченко

      Найкраща fashion-постановка:

      ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук

      FROLOV – Іван Фролов

      JARDIN EXOTIQUE – Ліда Арфуш

      JEAN GRITSFELDT – Жан Гріцфельдт

      Lake Studio – Анастасія Рябоконь, Олеся Кононова

      Теги: LifeStyle Новини України Стиль і мода Нагороди
      Джерело: 24 Канал
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