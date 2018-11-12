Best Fashion Awards 2018: оголошено номінантів престижної української премії

15 листопада у Києві відбудеться церемонія нагородження професійною премією в галузі моди Best Fashion Awards. Вже дев’ятий рік поспіль в столиці України зустрічаються найкращі представники fashion-індустрії, щоб поборотись за звання перших професіоналів на модному ринку.

Урочиста церемонія нагородження Best Fashion Awards 2018 відбудеться у готелі FAIRMONT Grand Hotel Kyiv. Свою місію професійна премія несе ще з 2010 року та відзначає найкращих представників модної галузі. Престижну відзнаку започаткували представники Ukrainian Fashion Week та журнал "Zefir".

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Організатори події наголошують, що нагорода Best Fashion Awards "дає можливість продемонструвати належну шану впливовим діячам української моди, чий внесок у розбудову національної fashion-індустрії складно переоцінити".

Для визначення номінантів премії в експертну групу входить 30 людей найрізноманітніших професій: відомі fashion-журналісти, інфлуенсери (лідери думок), критики та баєри. Напередодні премії експерти провели голосування, проаналізувавши колекції дизайнерів двох сезонів – SS18 та FW18-19, та визначили головних претендентів на перемогу. Підрахунок голосів проводила юридична компанія "Алєксєєв, Боярчуков та партнери", яка зберігає у таємниці результати голосування аж до моменту оголошення зі сцени під час церемонії.



Церемонія Best Fashion Awards 2017 / BFA

Таким чином, було сформовано список номінантів премії Best Fashion Awards 2018, які потрапили у 5 категорій. Що цікаво, цього року також на церемонії також вручають премію "Натхнення", долю якої вирішують самі дизайнери. Додатково оргкомітет Best Fashion Awards 2018 започатковує спеціальну премію, яка відзначить українські fashion-бренди, що працюють в напрямку Sustainable Fashion, – тобто ті, які не заподіюють шкоди навколишньому середовищу, і внаслідок цього здатні існувати тривалий час.

Номінанти премії Best Fashion Awards 2018:

Найкращий дизайнер жіночого одягу:

ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук

BEVZA – Світлана Бевза

ELENAREVA – Олена Рева

FLOW the Label – Вікторія Баланюк

Lake Studio – Анастасія Рябоконь, Олеся Кононова

Litkovskaya – Ліля Літковська

the COAT by Katya Silchenko – Катя Сільченко

Найкращий дизайнер аксесуарів:

COVER Number ONE – Тетяна Немченко

Guzema Fine Jewelry – Валерія Гузема

RUSLAN BAGINSKIY - Руслан Багінський

the COAT by Katya Silchenko – Катя Сільченко

"Відкриття року":

CHAKSHYN – Діма Чаюн, Антон Якшин

GASANOVA - Ельвіра Гасанова

GUDU – Лаша Мдінарадзе

JARDIN EXOTIQUE – Ліда Арфуш

SIX. – Юлія Богдан



Церемонія Best Fashion Awards 2015 / BFA

"Прорив року":

BEVZA – Світлана Бевза

Ienki Ienki – засновник бренду Дмитро Євенко

KSENIA SCHNAIDER – Ксенія Шнайдер

Litkovskaya – Ліля Літковська

PASKAL – Юлія Паскаль

RUSLAN BAGINSKIY - Руслан Багінський

the COAT by Katya Silchenko – Катя Сільченко

Найкраща fashion-постановка:

ARTEMKLIMCHUK – Артем Климчук

FROLOV – Іван Фролов

JARDIN EXOTIQUE – Ліда Арфуш

JEAN GRITSFELDT – Жан Гріцфельдт

Lake Studio – Анастасія Рябоконь, Олеся Кононова