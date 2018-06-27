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22:53, 26 червня
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Бета-версія операційної системи iOS 12 стала доступною для всіх: як оновити iPhone

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iOS 12 стала доступною для всіх користувачів
iOS 12 стала доступною для всіх користувачів / Фото з вільних джерел

Компанія Apple представила бета-версію iOS 12, ще 4 червня, проте вона була доступна лише для розробників. І лише нещодавно всі бажаючі отримали можливість протестувати оновлену прошивку для свого iPhone.

Про це повідомляє Tech Crunch.

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Щоб оновити свій пристрій, досить зареєструвати свій Apple ID на офіційному сайті і отримати докладну інструкцію по переходу на публічну бета-версію нової ОС.

Однією з ключових особливостей нової версії iOS стало значне збільшення швидкодії навіть на старих ґаджетах Apple.Основна перевага iOS 12 в порівнянні з попередньою версією – збільшена швидкість дії пристроїв, особливо на старих смартфонах і планшетах. Крім того, з новою функцією Screen Time користувачі зможуть менше часу проводити з ґаджетом, адже вона надає звіт про час, проведений в кожному додатку і навіть можливість обмежувати час використання кожного з них.

Офіційний реліз iOS 12 для всіх підтримуваних пристроїв очікується у вересні 2018 року, одночасно з презентацією нових моделей iPhone. А більше про всі переваги нової iOS ви можете прочитати в статті.

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Теги: Техно Смартфони iOS Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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