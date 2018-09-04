Beyonce – 37: найкращі пісні та кліпи іменинниці

4 вересня популярна американська співачка в стилі R&B Бейонсе святкує свій день народження. їй виповнюється – 37 років. Окрім музичної кар'єри, Бейонсе працює музичним продюсером, знімається в кіно, випускає одяг та виховує трьох дітей.

До того. як здобути світову популярність сольної співачки, Бейонсе була лідеркою гурту Destiny's Child. В 2003 році співачка презентувала свій перший альбом "Dangerously in Love", який одразу став одним із найбільш комерційно успішних альбомів року, що очолювали верхівки чартів Америки і Великої Британії.

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До альбому увійшли сингли "Crazy in Love" і "Baby Boy", що займали перші рядки престижних чартів. Альбом приніс Бейонсе п'ять нагород "Греммі".

Другий сольний альбом Бейонсе "B'Day" вийшов 4 вересня 2006 року. До альбому увійшли такі сингли, що стали хітами у Великій Британії, як "Deja Vu" і "Beautiful Liar", а також всесвітній хіт "Irreplaceable". Він приніс Бейонсе її сьому винагороду Греммі. Всього у неї сімнадцять статуеток Греммі.

У квітні 2016 року співачка випустила новий альбом під назвою "Lemonade". Критики високо його оцінили за щирість та назвали його "найбільш особистим".

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До дня народження Бейонсе сайт "24" пропонує послухати десятку кращих хітів Бейонсе.