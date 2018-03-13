Бейонсе і Jay-Z разом відправляються у всесвітній гастрольний тур
Зіркове подружжя Бейонсе та Jay-Z на днях анонсувало спільне концертне турне під назвою OTR II, де будуть виконані пісні з пластинок Бейонсе ("Lemonade") і Jay-Z ("4:44").
Про це зірки повідомили на своїх сторінках в Instagram.
Тур 15-ма містами Європи та США стартує 6 червня в Кардіффі, столиці Уельсу. В Європі музиканти окрім Великобританії відвідають ще Нідерланди, Данію, Швецію, Німеччину, Францію, Польщу, Італію та Іспанію, після чого дадуть кілька концертів в США і Канаді.
Читайте також: Бейонсе публічно приревнувала Jay-Z до відомої актриси
На сайті можна переглянути весь гастрольний список та замовити квитки за попередньою реєстрацією.
До слова, востаннє Бейонсе і Jay-Z гастролювали удвох в 2014 році: їх тур "On The Road" тривав шість тижнів і дозволив заробити парі 109 мільйонів доларів. Крім того, Jay-Z виходив на сцену разом з дружиною на фінальному концерті її туру "Lemonade" в Нью-Джерсі у вересні 2016 року.
Можливо, на таку гастрольну мандрівку пара наважилась через неоднозначні стосунки в минулому. Як заявляв сам Jay-Z, він неймовірно шкодує, що зраджував дружині. Навіть відомо, що у музичному альбом Бейонсе "Lemonade" можна почути слова про цю прикру мить. Сам Jay-Z також зняв відеокліп на пісню "Family Feud", де вибачився перед співачкою за весь біль, який він їй спричинив.