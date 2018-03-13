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Бейонсе і Jay-Z разом відправляються у всесвітній гастрольний тур

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Jay-Z і Бейонсе
Jay-Z і Бейонсе / www.gettyimages.in

Зіркове подружжя Бейонсе та Jay-Z на днях анонсувало спільне концертне турне під назвою OTR II, де будуть виконані пісні з пластинок Бейонсе ("Lemonade") і Jay-Z ("4:44").

Про це зірки повідомили на своїх сторінках в Instagram.

Тур 15-ма містами Європи та США стартує 6 червня в Кардіффі, столиці Уельсу. В Європі музиканти окрім Великобританії відвідають ще Нідерланди, Данію, Швецію, Німеччину, Францію, Польщу, Італію та Іспанію, після чого дадуть кілька концертів в США і Канаді.

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На сайті можна переглянути весь гастрольний список та замовити квитки за попередньою реєстрацією.

До слова, востаннє Бейонсе і Jay-Z гастролювали удвох в 2014 році: їх тур "On The Road" тривав шість тижнів і дозволив заробити парі 109 мільйонів доларів. Крім того, Jay-Z виходив на сцену разом з дружиною на фінальному концерті її туру "Lemonade" в Нью-Джерсі у вересні 2016 року.

Можливо, на таку гастрольну мандрівку пара наважилась через неоднозначні стосунки в минулому. Як заявляв сам Jay-Z, він неймовірно шкодує, що зраджував дружині. Навіть відомо, що у музичному альбом Бейонсе "Lemonade" можна почути слова про цю прикру мить. Сам Jay-Z також зняв відеокліп на пісню "Family Feud", де вибачився перед співачкою за весь біль, який він їй спричинив.

Теги: Музика LifeStyle Бейонсе Концерти
Джерело: 24 Канал
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