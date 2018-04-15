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Бейонсе на фестивалі Coachella 2018: захоплюючі фото з музичних виступів

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Бейонсе на Coachella 2018
Бейонсе на Coachella 2018 / www.beyonce.com/

Американська виконавиця Бейонсе, яка цього року стала однією з хедлайнерів музичного фестивалю Coachella 2018 в Лос-Анджелесі, з'явилась у декількох неймовірних образах на співочій сцені..

Фестиваль триватиме з 13 по 22 квітня і збиратиме тисячі любителів музики і танців. Бейонсе стала справжньою "родзинкою" перших трьох днів фестивалю, оскільки вона, як і обіцяла, влаштувала грандіозні перформенси з десятками танцюристів та музикантів.

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Фотографії з перших днів події вже з'явились на сайті Бейонсе. Під час першого виступу зірка постала в образі єгипетської цариці, примірявши розкішний стилізований образ чорного кольору зі спеціальними логотипами та символами "луку".


Бейонсе на Coachella 2018

На іншому виступі Бейонсе заспівала у жовтому худі з принтом, короткі джинсові шорти, які впевнено підкреслювали сідниці співачки, колготи в сіточку та сяючі ковбойські чоботи.

Наступний виступ зірка теж присвятила єгипетській тематиці, одягнувши спокусливе боді, накидку в сіточку з принтом, лаковані ботфорти та звабливі підтяжки.

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Одним з її останніх образів стала чорна латексна міні-сукня з гострими плечиками. Лаковані ботфорти та підтяжки залишились на співачці.

У всіх перформенсах брали участь десятки танцюристів та музикантів, здебільшого афро-американської зовнішності. Відеоролики з виступів поки що в мережі недоступні. Переглянути уривки з виступів можна на сайті Бейонсе.

Теги: Новини США LifeStyle Бейонсе Фестивалі Музика Мода
Джерело: 24 Канал
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