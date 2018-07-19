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Бейонсе одягла розкішну сукню кольору яєчного жовтка від Valentino: фото

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Бейонсе у сукні Valentino
Бейонсе у сукні Valentino / Фото з відкритих джерел

Американська поп-діва Бейонсе, яка в рамках гастрольного туру "OTR II" вразила публіку своїм одягом. Співачка одягла сукню з нової колекції Valentino Couture осінь-зима 2018/2019,

Об'ємне оксамитове плаття яскраво-жовтого кольору створив від кутюр П'єрпаоло Піччолі.

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Бейонсе вийшла на сцену під час концерту на Stade de France в Сен-Дені (Франція) для виконання балади "Resentment".

Цікаво, що така сукня, завдяки драпіруванню на талії, ще раз "підігріла" чутки про можливу вагітність артистки.

бейонсе

Бейонсе у сукні Valentino

бейонсе
Бейонсе / Instagram Valentino

Нагадаємо, Бейонсе під час концерту в Парижі вийшла на сцену Парижа в обтягуючому боді і коротких шортах, які помітно виділили її округлий живіт. Фанати біля сцени не тямили себе з емоцій і залишали в мережі безліч запитань, чи справді вагітна Бейонсе і коли вона сповістить про це всю свою публіку. Поки що Бейонсе і її чоловік-репер Jay-Z не дають жодних коментарів з приводу третьої вагітності.

Теги: LifeStyle Музика Мода Бейонсе
Джерело: 24 Канал
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