Бейонсе одягла розкішну сукню кольору яєчного жовтка від Valentino: фото

Американська поп-діва Бейонсе, яка в рамках гастрольного туру "OTR II" вразила публіку своїм одягом. Співачка одягла сукню з нової колекції Valentino Couture осінь-зима 2018/2019,

Об'ємне оксамитове плаття яскраво-жовтого кольору створив від кутюр П'єрпаоло Піччолі.

Читайте також: Головний тренд літа 2018 року: як носити жовтий колір на прикладі знаменитостей

Бейонсе вийшла на сцену під час концерту на Stade de France в Сен-Дені (Франція) для виконання балади "Resentment".

Цікаво, що така сукня, завдяки драпіруванню на талії, ще раз "підігріла" чутки про можливу вагітність артистки.

Бейонсе у сукні Valentino



Бейонсе / Instagram Valentino

Допис, поширений Valentino (@maisonvalentino) 15 Лип 2018 р. о 2:26 PDT

Допис, поширений Valentino (@maisonvalentino) 15 Лип 2018 р. о 5:13 PDT

Нагадаємо, Бейонсе під час концерту в Парижі вийшла на сцену Парижа в обтягуючому боді і коротких шортах, які помітно виділили її округлий живіт. Фанати біля сцени не тямили себе з емоцій і залишали в мережі безліч запитань, чи справді вагітна Бейонсе і коли вона сповістить про це всю свою публіку. Поки що Бейонсе і її чоловік-репер Jay-Z не дають жодних коментарів з приводу третьої вагітності.