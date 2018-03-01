Бейонсе показала пишне декольте у міні-сукні: спокусливі фото
Американська співачка Бейонсе опублікувала на сторінці в Instagram звабливе фото.
На світлині зірка у міні-сукні сидить в машині з відкритими дверцятами. Для фото Бейонсе обрала біле плаття з голубим та зеленим візерунком, показавши прихильникам засмаглі ноги та пишне декольте.
Читайте також: Бейонсе засвітила спокусливі ноги: фото
Образ співачка доповнила стильними окулярами, блискучим клатчем та світлими туфлями на підборах.
Прихильники із захватом оцінили нову світлину Бейонсе, зазначивши, що вона "гаряча". Упродовж 2 годин фото вподобали понад мільйон користувачів соцмережі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі