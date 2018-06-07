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Бейонсе показала рідкісні знімки з близнюками: відео

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Бейонсе і Джей Зі
Бейонсе і Джей Зі / GettyImages

Відома співачка Бейонсе та її чоловік, репер Джей Зі, розпочали свій концертний тур On the Run II. На своєму сольному концерті в Кардіффі (Уельс), під час одного з номерів на екранах показали зворушливі знімки, де подружжя позує з дітьми на руках.

Згодом прихильників зіркового подружжя чекав ще один сюрприз. Мовиться про нарізку з домашніх відео, знятих в найбільш зворушливі сімейні моменти. Серед них – весілля Бейонсе і Джей Зі, але вже з дітьми у кадрі.

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"Справжнє кохання", – підписала Бейонсе до фото.

Дивіться архівне сімейне відео Бейонсе і Джей Зі:

Зокрема, на екранах показали зворушливі знімки, де Бейонсе і Джей Зі позують з маленькими двійнятами на руках, яких прийняли за дітей зіркового подружжя. 

Як пише ENews, представник пари повідомив, що "це не двійнята Бей і Джей на фотографії".

концерт бейонсе і джей зі

концерт бейонсе і джей зі

Теги: LifeStyle Бейонсе Музика
Джерело: 24 Канал
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