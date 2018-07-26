Бейонсе показала, як підросли її двійнята: фото
Американська співачка Бейонсе, яку запідозрили у третій вагітності, поділилася з шанувальниками рідкісними кадрами однорічних двійнят Румі та Сера.
Кілька фото Бейонсе з малюками з'явилося на її сайті, пише People.
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Бейонсе з двійнятами Румі та Сером
Jay-Z з донькою Румі
Співачка разом з чоловіком Jay-Z та дітьми відпочивали на розкішній яхті.
Бейонсе із старшою донькою Блю Айві
Як відомо, зіркове подружжя виховує старшу доньку Блю Айві, якій 6 років та двійнят Румі та Сера, які народилися у червні 2017 року.
Джерело: 24 Канал
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