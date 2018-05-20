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Бейонсе придбала церкву ХІХ століття: фото

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Бейонсе стала власницею церкви
Бейонсе стала власницею церкви / dailymail.co.uk

Американська співачка Бейонсе вирішила поповнити свій статок купівлею однієї зі знакових споруд в Новому Орлеані. Артистка стала власницею церкви ХІХ століття.

Про це повідомляє TMZ.

За інформацією журналістів, релігійна споруда роками пустує. Богослужіння там не проводять, а віряни відвідують іншу церкву в місті. Відтак купівля нерухомості не викличе шквал протестів у громадськості. 

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Бейонсе придбала кам'яну споруду, загальною площею 7,5 тисяч квадратних футів. За нерухомість співачка віддала 850 тисяч доларів. 


Бейонсе купила церкву (фото – The Daily Mail)


Церква ХІХ століття у Новому Орлеані

У ЗМІ подейкують, що таким чином дружина репера Jay-Z намагається відновити традицію відвідувати церкву щонеділі. У США вже проводили так звані "Бейонсе-меси", які відбулись в Сан-Фрнциско. На богослужіння завітали майже 900 американців. 

Теги: LifeStyle Музика Бейонсе
Джерело: 24 Канал
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