Бейонсе придбала церкву ХІХ століття: фото

Американська співачка Бейонсе вирішила поповнити свій статок купівлею однієї зі знакових споруд в Новому Орлеані. Артистка стала власницею церкви ХІХ століття.

Про це повідомляє TMZ.

За інформацією журналістів, релігійна споруда роками пустує. Богослужіння там не проводять, а віряни відвідують іншу церкву в місті. Відтак купівля нерухомості не викличе шквал протестів у громадськості.

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Бейонсе придбала кам'яну споруду, загальною площею 7,5 тисяч квадратних футів. За нерухомість співачка віддала 850 тисяч доларів.



Бейонсе купила церкву (фото – The Daily Mail)



Церква ХІХ століття у Новому Орлеані

У ЗМІ подейкують, що таким чином дружина репера Jay-Z намагається відновити традицію відвідувати церкву щонеділі. У США вже проводили так звані "Бейонсе-меси", які відбулись в Сан-Фрнциско. На богослужіння завітали майже 900 американців.