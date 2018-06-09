Бейонсе сексуально станцювала поряд з Jay-Z: гаряче відео

Співачка Бейонсе славиться своїми апетитними формами та любов'ю до танців. Відтак запальний тверк зірка продемонструвала під час виступу в британському Уельсі.

Співачка Бейонсе ніколи не приховувала почуттів до свого чоловіка та реп-виконавця Jay-Z. Попри новини про подружні зради артиста пара виглядала щасливо під час кожного виходу на червону доріжку, а нещодавно співаки подалися у спільний тур.

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Під час одного з концертів, який відбувся в британському Кардіффі, Бейонсе та Jay-Z показали прихильникам рідкісні фото з сімейного архіву. На великому екрані люди побачили не тільки зворушливі кадри з весілля співаків, але й їхнього сімейного життя.

Та це не єдиний сюрприз, яким здивували прихильників артисти. Під час однієї з композицій Бейонсе настільки захопилась від ритмічної музики, що показала запальний танець біля чоловіка. Зірка, вбрана в леопардове боді та ботфорти, сексуально потерлась стегнами об свого чоловіка. Від гарячих рухів Jay-Z посміхнувся, але не припинив співати.

Дивіться відео гарячого танцю Бейонсе під час виступу в Кардіффі:

Варто зазначити, що світове турне Бейонсе та Jay-Z триватиме до жовтня 2018 року. Наразі подружжя перебуває у Великій Британії.