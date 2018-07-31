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Бейонсе стане моделлю та редактором вересневого Vogue

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram / @beyonce

Американська співачка Бейонсе прикрасить вересневий випуск видання Vogue, який вважається найголовнішим у році. Головна редакторка глянцю Анна Вінтур дозволила артистці стати не лише зіркою журналу, а й повністю контролювати матеріал про неї.

Вже зараз починаються зйомки супермоделей та зірок шоу-бізнесу для вересневих обкладинок. На одній з них у журналі Vogue красуватиметься поп-діва Бейонсе.

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За інформацією джерел видання The Huffington Post, Анна Вінтур уклала з нею договір, згідно з яким у співачки є "повний контроль" над матеріалом для вересневого випуску, включаючи обкладинку, її фотографії всередині і підписи, які Бі писатиме самостійно.

У виданні відзначають, що подібний рівень включеності героя в створення обкладинки номера є відмінним прикладом "безпрецедентного контролю". Також стало відомо, що автором для власного фотосету Бейонсе обрала 23-річного Тайлера Мітчелла, який вже знімав рекламні кампанії для Marc Jacobs і Givenchy.


Бейонсе для Vogue 2015

Що цікаво, він буде першим темношкірим фотографом, який зніматиме обкладинку Vogue за всі 126 років існування журналу. Новий вересневий номер Vogue з’явиться на прилавках магазинів 14 серпня. Бейонсе раніше вже брала участь у зйомках для вересневого випуску Vogue у 2015 році. Тоді її знімав культовий фотограф Маріо Тестіно, якого півроку тому звинуватили в харасменті.

Теги: LifeStyle Музика Бейонсе Мода
Джерело: 24 Канал
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