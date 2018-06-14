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Бейонсе вагітна? – шанувальники помітили у співачки округлий живіт

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Бейонсе з несподіваним округлим животом
Бейонсе з несподіваним округлим животом / hollywoodlife.com

Американська співачка Бейонсе разом з чоловіком Jay-Z наразі перебуває у світовому турі "OTR II". На одному з концертів шанувальники подружжя помітили, що у Бейонсе несподівано з’явився округлий живіт.

Прихильники артистки вже встигли припустити, що Бейонсе вагітна четвертою дитиною. Американське видання Hollywood Life наводить слова інсайдера, який зазначив, що "Для неї стало шоком, що вона завагітніла так швидко після народження близнят, але Бейонсе на сьомому небі від щастя".

Читайте також: Бейонсе і Jay-Z разом відправляються у всесвітній гастрольний тур


Бейонсе з несподіваним округлим животом і Jay-Z 


Бейонсе

На сцені одного з концертів зірка одягнула сяючий костюм, який чітко підкреслював її змінені форми. Можливо, артистка просто набрала зайві кілограми під час світового туру, а, можливо, вона й справді чекає на поповнення в сім’ї.

 

Що цікаво, у Бейонсе та Jay-Z заплановано близько 50 концертів до жовтня цього року по всьому світі і припускається, що у разі вагітності Бейонсе їй важко буде переносити виступи на великих сценах.

Нагадаємо, що Бейонсе та репер Jay-Z одружились у 2008 році. У зіркового подружжя вже є троє дітей – 6-річна Блю Айві Картер та 11-місячні близнята Румі та Сер.

Теги: Музика LifeStyle Бейонсе Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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