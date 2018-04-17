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Бейонсе видасть стипендії темношкірим студентам в розмірі 100 тисяч доларів

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Бейонсе профінансує стипендії в розмірі 100 тисяч доларів
Бейонсе профінансує стипендії в розмірі 100 тисяч доларів / Фото з відкритих джерел

Популярна американська співачка Бейонсе пожертвує 100 тисяч доларів вузам, які зберігають афроамериканських культуру.

Виконавиця оголосила, що пожертвує 100 тисяч доларів на освітню програму Homecoming Scholars Award, в якій беруть участь чотири навчальні заклади: університет Xavier в Луїзіані, університет Wilberforce в Огайо, університет Tuskegee в штаті Алабама і Bethune-Cookman у Флориді, йдеться у виданні Reuters.

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Таким чином Бейонсе прагне підтримати навчальні заклади, які шанують афроамериканських культуру і створюють умови для оптимального навчання, розширюючи мрії і можливості для чорношкірих студентів.

Варто додати, що понад 100 вищих навчальних закладів, де навчаються чорношкірі, були створені до 1964 року, коли був прийнятий закон, згідно з яким навчальні заклади, де переважали білі, могли позбавити афроамериканських студентів можливості здобути освіту.

Теги: LifeStyle Музика Бейонсе благочинність
Джерело: 24 Канал
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