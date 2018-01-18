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Бейонсе з Jay-Z привітали Кім Кардашян з поповненням в сім’ї: названо суму розкішного подарунка

12:57, сьогодні 855 Читать новость на русском
Кім Кардашян і Бейонсе
Кім Кардашян і Бейонсе / www.gettyimages.in

Подружжя Бейонсе та Jay-Z, які самі лише півроку тому вдруге стали батьками, вирішили привітати Кім Кардашян і Каньє Весь з народженням їхньої третьої дитини від сурогатної матері. Презент їм обійшовся у 20 тисяч доларів.

Про це пишуть на The Sun.

Як пишуть у виданні інсайдери, подружжя виконавців подарувало новонародженій доньці Кім ексклюзивний браслет з діамантами від Lorraine Schwartz вартістю 20 тисяч доларів. Прикраса була доставлена в дім Кім Кардашян прямо з улюбленого бутика всіх зірок.

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Бейонсе в прикрасах від Lorraine Schwartz

Бейонсе і Jay-Z не могли пропустити цю радісну подію, а тому вже відправили подарунок. Вони ніяк не можуть дочекатися зустрічі з малятком. Тепер ми бачимо, що всі четверо залишили образи в минулому і знову стали як одна сім'я. Решта – питання часу? – розповів у виданні близький друг з оточення знаменитостей.

До слова, сварка між подружжями сталась тоді, коли в будинку Кім відбулось пограбування в жовтні 2016 року. Розлючений Вест, дізнавшись про напад на його дружину Кім в її власних апартаментах, не витримав байдужості до події з боку давнього друга і висловився прямо на концерті репера.


Два подружжя знову відновили стосунки

"Jay-Z, ти повний відстій! І не питай мене, як я відчуваю себе після пограбування! Хочеш дізнатися, як я себе почуваю? Приходь до мене додому!", – саме це фраза стала початком великої сварки між давніми друзями-реперами. Сама ж Бейонсе завжди не надто полюбляла Кім Кардашян.

Теги: LifeStyle Музика Діти Бейонсе Кім Кардашян
Джерело: 24 Канал
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