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Бейонсе з Jay-Z записали спільний альбом: провокативний реліз

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Бейонсе з Jay-Z записали спільний альбом з романтичною назвою
Бейонсе з Jay-Z записали спільний альбом з романтичною назвою

Знаменита співачка Beyonce та її чоловік репер Jay-Z вирішили зробити своїм прихильникам сюрприз. Артисти записали спільний альбом із назвою "Everything is love", що в перекладі означає "Все – любов".

Не встигли прихильники артистів поділитись враженнями від їхнього виступу в Лондоні, як подружжя Бейонсе та Jay-Z записали новий альбом з назвою "Everything Is Love". За інформацією західних ЗМІ, анонс нового альбому пара зробила під час свого виступу, про що свідчить і відповідний допис у соцмережі. Згодом його опублікували на сервісі Tidal, що частково належить реперу Jay-Z. 

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Для відео релізу Бейонсе вбрала досить спокусливий одяг. Під стильний трек артистка звабливо рухається, демонструючи свої хореографічні навики, якими славиться у шоу-бізнесі. У кадрі також постають танцівниці, які стильно доповнюють задум режисера.

Відомо, що реліз зірки знімали місяць тому у славнозвісному паризькому Луврі. Неймовірна архітектура та стиль додали до відео Бейонсе та Jay-Z вишуканості. Варто також зазначити, що подружжя здебільшого постає у ролику разом, що свідчить про відновлення міцних стосунків зіркової пари. 

Загалом до альбому "Everything Is Love" ввійшли 9 композицій артистів, серед яких – "Summer", "Apes**t", "Boss", "Black Effect" та "Lovehappy". Невдовзі пара представить спільний кліп, який буде своєрідною візиткою нового альбому. 

Дивіться відео релізу спільного альбому Бейонсе та Jay-Z "Everything Is Love":

 

Теги: Музика LifeStyle Бейонсе
Джерело: 24 Канал
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