Бейонсе засвітила звабливі сідниці у коротких шортах: фото

Знаменита 36-річна співачка Бейонсе вразила прихильників у соціальних мережах яскравою фотосесією в міні-шортах.

Бейонсе опублікувала світлини на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка продемонструвала шанувальникам розкішну фігуру. Для фотосесії Бейонсе одягла яскраву сорочку з геометричною композицією від Celine і джинсові короткі шорти від Coal N Terry. Співачка доповнила "лук" стильними аксесуарами: блакитною сумкою Dior з помаранчевими ручками і червоними окулярями.





Бейонсе / Instagram

Нагадаємо, західні ЗМІ активно пишуть про можливу вагітність співачки четвертою дитиною – прихильники зірки одразу звернули увагу на її округлий животик в модному ресторані LA Guerite у Каннах. Тоді Бейонсе обрала об’ємну сукню, яка приховувала її фігуру,