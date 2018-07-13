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Бейонсе засвітила звабливі сідниці у коротких шортах: фото

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Бейонсе
Бейонсе / Instagram

Знаменита 36-річна співачка Бейонсе вразила прихильників у соціальних мережах яскравою фотосесією в міні-шортах.

Бейонсе опублікувала світлини на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка продемонструвала шанувальникам розкішну фігуру. Для фотосесії Бейонсе одягла яскраву сорочку з геометричною композицією від Celine і джинсові короткі шорти від Coal N Terry. Співачка доповнила "лук" стильними аксесуарами: блакитною сумкою Dior з помаранчевими ручками і червоними окулярями.

бейонсе

бейонсе

бейонсе


бейонсе
Бейонсе / Instagram

Нагадаємо, західні ЗМІ активно пишуть про можливу вагітність співачки четвертою дитиною – прихильники зірки одразу звернули увагу на її округлий животик в модному ресторані LA Guerite у Каннах. Тоді Бейонсе обрала об’ємну сукню, яка приховувала її фігуру,

Теги: LifeStyle Музика Бейонсе
Джерело: 24 Канал
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