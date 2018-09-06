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Бейонсе зірвала мережу кадрами зі святкування дня народження: яскраві фото

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Бейонсе – 37: фото зі святкування
Бейонсе – 37: фото зі святкування / Фото із соцмереж

Одна з найпопулярніших співачок світу Бейонсе розбурхала мережу новими знімками. Поп-діва показала, як вона відсвяткувала свій день народження.

Як відомо, 4 вересня розкішна Бейонсе відзначила 37-річчя. Зірка відмовилась від гучної вечірки, провівши час зі своїм чоловіком – репером Jay-Z.

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Пара, яка до цього переживала не найкращі часи, виглядала дуже щасливо, насолоджуючись сонячним відпочинком в Італії. Бейонсе вбрала об'ємну спідницю рожевого кольору та спокусливий топ. Так артистка одразу ж спростувала інформацію про вагітність, адже перед камерами поп-діва постала у чудовій формі. Свій образ на день народження вона доповнила стильними окулярами та розплетеним хвилястим волоссям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Бейонсе та Jay-Z зробили затишний сімейний день, посмакувавши святковий торт на березі моря. До ресторану подружжя прибуло на яхті, де відкоркували пляшку шампанського. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

Окрім цього, Бейонсе зворушила дописом про свої досягнення. Поп-діва у 37 років – чудова мама трьох дітей і дружина, успішна співачка, акторка та дизайнер. 

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"У 36 років я стала мамою трьох дітей, народивши двійню. Я відновила свої обітниці з чоловіком після 10 років (подружнього життя, – 24 канал). Я повернулася на сцену після пологів та виступила на Coachella. З чоловіком випустила спільний альбом "Everything Is Love", з яким гастролювали з нашою сім'єю по всьому світу. Цей рік був монументальним для мене. Дякую Богові за кожну мить в моєму житті. Я буду продовжувати вчитися в минулого, жити в теперішньому, і очікуючи майбутнього", – поділилась Бейонсе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

За півгодини дописи Бейонсе перетнули позначку в 1 мільйон вподобань. Тисячі користувачів мережі вкотре привітали зірку з днем народження та відзначили, що виглядає вона розкішно. 

Теги: LifeStyle Музика Бейонсе
Джерело: 24 Канал
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