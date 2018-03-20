Бейонсе з'явилась на аукціоні в ефектному платті: фото

Популярна американська співачка та акторка Бейонсе показала один із найефектніших образів. Стильний "лук" зірка засвітила на аукціоні Wearable Art Gala, який традиційно відбувається у Лас-Вегасі.

Відповідні фото співачка розмістила на Instagram-сторінці.

Як відомо, аукціон організувала мама зірки – Тіна Ноулз. Бейонсе прийшла на захід зі своєю сім'єю – чоловіком Джей Зі та 6-річною донькою Блу Айві. Зіркова пара придбала тільки одну картину, автором якої був перший темношкірий актор, що отримав статуетку "Оскар" – Сідні Пуатьє.

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Поява сім'ї Бейонсе неабияк здивувала гостей заходу стильними вбраннями. Так, репер та продюсер, який зазвичай обирає спортивний одяг, на Wearable Art Gala прийшов у вишуканому чорному костюмі, поєднавши його з білою сорочкою. А Блу Айві з'явилась на аукціоні у стильному пишному платті, який доповнила незвичною прикрасою на голові. ЇЇ "лук" вже прирівняли до Клеопатри.

Однак вся увага учасників аукціону була прикута до розкішного образу Бейонсе. Зірка вбрала ефектне плаття золотого кольору з довгим шлейфом. Вбрання стильно підкреслило апетитні форми співачки. Розкішний "лук" Бейонсе доповнила золотими масивними прикрасами та діадемою.