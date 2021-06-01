Без масок і дистанції: як пройшла хресна хода в Харкові

У Харкові прихожани Московської православної церкви влаштували хресну ходу. В центрі міста зібралось понад 700 людей, і всі вони ігнорували масковий режим.
Вона відбувалась 1 червня з 10 до 12 години. Через захід перекрили більшість центральних вулиць Харкова.
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Що відомо про ходу в Харкові
- Ходу присвятили дню пам'яті новомучеників і сповідників Слобожанських.
- Віряни пройшли від Свято-Благовіщенського кафедрального собору до Свято-Покровського чоловічого монастиря.
- Для того перекривали рух транспорту від площі Благовіщенської через Купецький міст, узвіз Соборний і вулицею Університетську, на ділянці від провулку Університетського до узвозу Бурсацького.
- Правоохоронці повідомили, що на події були присутні близько 700 людей.
Хресна хода в Харкові: відео