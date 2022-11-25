Портал WhoScored склав збірну відповідно де рейтингу кожного гравця у матчах на своїй позиції. За основу було взято класичну схему 4-4-2.

Варте уваги Ярмарка талантів: топ-7 молодих гравців, за якими варто слідкувати на ЧС-2022

Місце у воротах посів бельгієць Тібо Куртуа, який у матчі проти Канади відбив пенальті. В центрі оборони – ще один бельгієць Тобі Алдервейрелд.

Ще одним центральним захисником в символічній збірній став Дієго Годін зі збірної Уругваю. Хоча він отримав таку ж оцінку 7,8 як і Деян Ловрен зі збірної Хорватії.

По два представники у символічній збірній і в решті чотирьох країн, які доволі впевнено перемогли в першому турі.

Збірна Іспанії в першому матчі перемогла Коста-Рику 7:0, і двом іспанцям віддали місця на лівому фланзі – в обороні Жорді Альбі, а в півзахисті – Дані Ольмо.

Еквадор переміг в матчі-відкритті Катар завдяки дублю Еннера Валенсії. Тож саме він посів місце одного з нападників. А на правому фланзі оборони – Анхело Пресіадо.

Букайо Сака зі збірної Англії отримав найвищу оцінку серед всіх гравців – 9,2. І він розмістився на правому фланзі півзахисту. А в центрі півзахисту – його партнер Джуд Беллінгем, який першим відзначився у матчі проти збірної Ірану.

Ще одним центральним півзахисником став француз Адрієм Рабьо, який у матчі проти Австралії і сам забив, і пас віддав. А от другим нападником став Антуан Грізманн, попри те що в матчі проти австралійців він забитими голами чи результативними пасами не відмітився, на відміну від Олів'є Жиру, який оформив дубль.



Символічна збірна першого туру ЧС-2022 за версією WhoScored