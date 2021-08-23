Без Росії ви говорили б німецькою, – в Одесі спіймали провокатора у футболці з прапором окупанта
Джерело:"Одесса INFO"
В Одесі 23 серпня традиційно одягли у вишиванку пам'ятник Дюку. Однак захід не пройшов без провокацій. Правоохоронці затримали чоловіка у футболці з прапором Росії. Він кричав англійською, що українці – нацисти, а він "знає історію".
За словами провокатора, він – громадянин США. На чоловіка складуть протокол за опір правоохоронцям.
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В Одесі затримали провокатора у футболці з прапором Росії
За інформацією Odessa.online, 23 серпня в Одесі під час одягання вишиванки на пам'ятник Дюка, на захід прийшов чоловік у футболці з написом "Russia". Він намагався втекти від правоохоронців, однак його вдалось затримати.
Провокатор говорив англійською. Він вигукував різні образи та казав, що через затримання зв'яжеться з президентом США Джо Байденом.
"Я живу в США і не зробив нічого поганого, я просто гуляв, а ви хлопці затримали мене. Я – громадянин Америки, я повинен буду зв'язатися з Джо Байденом. Ось так ви чините з туристами?", – сказав чоловік.
Дивіться фото, як затримали провокатора / Фото Леоніда Іванишка та Odessa.online
Чоловік назвав українців расистами
Провокатор назвав українців расистами, яким не подобаються росіяни через політику.
Ви – проблема в цьому світі. Без Росії ви б говорили німецькою, вам подобаються нацисти. Я не робив нічого поганого, просто гуляв і був затриманий поліцією. Це і є свобода в Україні? У мене із собою немає зброї, нічого,
– вигукував чоловік.
Однак одесити не підтримали думки провокатора. Випадкові перехожі зазначили, що слід пам'ятати, що "Росія – агресор".
Чоловіка доставили у відділ поліції для встановлення обставин події та його особи. На нього складуть протокол за опір правоохоронцям
Дивіться відео затримання провокатора: