Навіть дві нові кільцеві дороги не врятують столицю від заторів.

Так вважає кандидат у мери Києва від партії "За майбутнє" Сергій Гусовський.

На думку політика, проблема не у кількості автодоріг, а в рівномірному збалансованому розвитку і Києва, і міст-супутників.

Кожен день до Києва на роботу приїжджають понад 600 тис. людей з міст-супутників. У цих містах масово будується житло, при цьому воно часто не забезпечується ні соціальною інфраструктурою, ні інженерними спорудами. У підсумку Київ експлуатується без належних компенсацій і погоджень з боку навколишніх міст, чи то Бровари, Вишгород, Ірпінь, Бориспіль або Вишневе,

– розповів Гусовський.

Цю проблему місто має вирішити з Верховною Радою, яка має якнайшвидше ухвалити Закон про агломерації.

"Досвід інших міст (наприклад, Парижа) свідчить про те, що, якщо буде Закон про агломерації, ці питання вирішаться", – наголошує політик.

Київська агломерація – об’єднання київських передмість та найближчих міст-супутників у спільну соціально-економічну структуру, що стимулюватиме їх розвиток, залучення інвестицій, створення сприятливого середовища для підприємництва, задоволення потреб киян у житлі та відпочинку. Ухвалення Закону про агломерацію прописане у програмі політичної сили "За майбутнє" на виборах до Київради.