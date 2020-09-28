Через негоду 28 вересня в Україні без світла залишилися 37 населених пунктів у 6 областях. Наразі бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.

Відключення світла спричинило те, що у ліній електропередач спрацювала система захисту. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Станом на 7 ранку було знеструмлено:

11 населених пунктів – у Чернігівській області;

9 – у Київській області;

5 – у Дніпропетровській області;

5 – у Запорізькій області;

4 – у Сумській області;

3 – у Кіровоградській області.

Яку погоду очікувати українцям

На 28 вересня в Україні прогнозують сонячну та суху погоду. Лише на Заході можливі дощі та незначне похолодання. Синоптики також обіцяють, що початок жовтня буде теплим. Температура підійматиметься до + 20 градусів. Остаточна осінь запанує вже наприкінці місяця.



Прогноз погоди в Україні на понеділок, 28 вересня / Фото Укргідрометцентру