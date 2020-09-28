Негода залишила без світла понад 30 населених пунктів України
Через негоду 28 вересня в Україні без світла залишилися 37 населених пунктів у 6 областях. Наразі бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання.
Відключення світла спричинило те, що у ліній електропередач спрацювала система захисту. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зауважте Якою буде погода у жовтні: прогноз від синоптика
Станом на 7 ранку було знеструмлено:
- 11 населених пунктів – у Чернігівській області;
- 9 – у Київській області;
- 5 – у Дніпропетровській області;
- 5 – у Запорізькій області;
- 4 – у Сумській області;
- 3 – у Кіровоградській області.
Яку погоду очікувати українцям
На 28 вересня в Україні прогнозують сонячну та суху погоду. Лише на Заході можливі дощі та незначне похолодання. Синоптики також обіцяють, що початок жовтня буде теплим. Температура підійматиметься до + 20 градусів. Остаточна осінь запанує вже наприкінці місяця.
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 28 вересня / Фото Укргідрометцентру