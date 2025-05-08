Без цього ми не захистимо Харків: Світан сказав, як витіснити росіян з області

Сили оборони змогли просунутися на Харківському напрямку. Вдалося звільнити територію біля населеного пункту Липці й відкинути звідти росіян.

Село Липці є недалеко від Харкова, українським військовим було важливо повернути висоти під контроль України. Таку думку 24 Каналу висловив полковник ЗСУ у запасі, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що це завдання можна виконати.

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Як витіснити ворога з Харківщини

На цю ділянку треба відправити достатню кількість дронів, артилерії та авіації. Тоді ворожий плацдарм вдасться витіснити. Але варто розуміти, що потрібна повноцінна операція.

"Треба "зрізати" дві "кишеньки" з лівого та правого боків. Це поруч з російським плацдармом, який вони у нас захопили. Там потрібно "зрізати" російську територію і вирівняти фронт", – сказав Роман Світан.

Ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Україні треба зайняти ті вклинення. Це буде першим кроком для створення певної зони безпеки перед Харковом. Адже лінію фронту потрібно відтягнути від Харкова приблизно на 30 кілометрів.

Думаю, цю серйозну операцію все-таки проведуть. Можливо, не найближчим часом, але вона буде, як тільки у нас з'являються додаткові сили та засоби. Без створення 30-кілометрової буферної зони на російській території ми не забезпечимо Харків від роботи російських дронів, артилерії та КАБів,

– підкреслив полковник ЗСУ у запасі.

Зауважимо, силами підрозділів "Хартія" та 92-ї окремої штурмової бригади вдалося провести успішну операцію та звільнити 200 гектарів лісу під Липцями Харківської області. Операція тривала 5 місяців, за цей час росіяни зазнали великих втрат.