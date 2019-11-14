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      Без допомоги США Зеленський був би значно слабшим у перемовинах з Росією, — Тейлор

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      Вільям Тейлор
      Вільям Тейлор / voanews

      Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор заявив, що позиція президента України Володимира Зеленського у перемовинах з РФ та на полі бою була б значно слабшою, якби Сполучені Штати відкликали військову допомогу.

      Про це Тейлор розповів під час громадських слухань у Конгресі щодо імпічменту американському президенту Дональду Трампу, повідомляє "Громадське".

      Цікаво: Парнас попереджав Київ про блокування військової допомоги США, – NYT

      Президент Зеленський був дуже зацікавлений у підтримці США, це правда. І в військовій допомозі, і в політичній підтримці,
      – зауважив дипломат.

      Окрім цього Тейлор додав, що слабка позиція Зеленського зумовлена відсутністю американських грошей могла б спровокувати черговий етап агресії Росії щодо України.

      Росія завжди шукає вразливих місць, і вона чудово знає, що Сполучені Штати підтримували Україну. Ледь РФ відчує, що підтримка скоротилась або зникла, вони скористаються таким вигідним положенням,
      – сказав Тейлор.

      До слова, нещодавно заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лаура Купер заявила, що адміністрація Трампа справді планувала розморозити військову допомогу для України в обмін на заяву української влади про розслідування проти Байденів.

      Що відомо про скандал з американськими грошима для України?

      • У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

      Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

      • 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

      Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.


      Військова допомога США Україні за останні роки / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      13 листопада
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Володимир Зеленський Гроші Новини США Дональд Трамп Новини України Новини політики
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