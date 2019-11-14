Без допомоги США Зеленський був би значно слабшим у перемовинах з Росією, — Тейлор

Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор заявив, що позиція президента України Володимира Зеленського у перемовинах з РФ та на полі бою була б значно слабшою, якби Сполучені Штати відкликали військову допомогу.

Про це Тейлор розповів під час громадських слухань у Конгресі щодо імпічменту американському президенту Дональду Трампу, повідомляє "Громадське".

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Президент Зеленський був дуже зацікавлений у підтримці США, це правда. І в військовій допомозі, і в політичній підтримці,

– зауважив дипломат.

Окрім цього Тейлор додав, що слабка позиція Зеленського зумовлена відсутністю американських грошей могла б спровокувати черговий етап агресії Росії щодо України.

Росія завжди шукає вразливих місць, і вона чудово знає, що Сполучені Штати підтримували Україну. Ледь РФ відчує, що підтримка скоротилась або зникла, вони скористаються таким вигідним положенням,

– сказав Тейлор.

До слова, нещодавно заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лаура Купер заявила, що адміністрація Трампа справді планувала розморозити військову допомогу для України в обмін на заяву української влади про розслідування проти Байденів.

Що відомо про скандал з американськими грошима для України?

У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.