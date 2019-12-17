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      Без доступу іноземців до ринку земля буде на 15-20% дешевшою, – Милованов

      319 Читать новость на русском
      Земля може бути до 20% дешевшою без доступу до купівлі іноземців / epravda.com.ua

      У випадку недопуску іноземців до купівлі української землі виграють місцеві фермери та власники аграрних підприємств. Селянам ж через відсутність конкуренції доведеться продавати землю дешевше.

      Люди повинні самі вирішити, чи продавати свою землю іноземцям, повідомив НВ міністр економіки Тимофій Милованов.

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      Що стосується зростання економіки і високих заробітків для українців, власників паїв, очікувати виграшу не варто,
      – пояснив Милованов.

      За його словами, через відсутність конкуренції на ринку селяни продаватимуть землю на 15-20% дешевше (до 10 000 гривень за гектар), ніж за умови доступу іноземців до ринку. Також Милованов визнав, що у суспільстві панує страх, адже селяни переживають за свої землі.

      Я вважаю, що президент абсолютно правильно запропонував, що люди повинні самі робити вибір: продавати свою землю іноземцям чи ні,
      – додав Милованов.

      Міністр економіки також виділив поправки до законопроєкту, з якими не погоджується

      • Продовження мораторію на 10 років.
      • Обмеження для українців володіти не більше, ніж 10 га сільськогосподарської землі.
      • Обов'язкова сільськогосподарська освіта у покупця землі.
      • Обмеження переліку покупців землі лише державою.
      • Проведення референдуму про необхідність впровадження земельної реформи.

      Зверніть увагу: Милованов і Малюська "подали у відставку": що про це кажуть самі міністри

      Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі

      13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. До проєкту закону подали приблизно 5 тисяч правок, які можуть затягнути розгляд документа на місяці.

      У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:
      не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);
      не більше 8% землі в області;
      не більше за 0,5% землі у країні загалом.

      Окрім того, в законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Гроші Тимофій Милованов Ринок землі Законодавство
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