Без доступу іноземців до ринку земля буде на 15-20% дешевшою, – Милованов

У випадку недопуску іноземців до купівлі української землі виграють місцеві фермери та власники аграрних підприємств. Селянам ж через відсутність конкуренції доведеться продавати землю дешевше.

Люди повинні самі вирішити, чи продавати свою землю іноземцям, повідомив НВ міністр економіки Тимофій Милованов.

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Що стосується зростання економіки і високих заробітків для українців, власників паїв, очікувати виграшу не варто,

– пояснив Милованов.

За його словами, через відсутність конкуренції на ринку селяни продаватимуть землю на 15-20% дешевше (до 10 000 гривень за гектар), ніж за умови доступу іноземців до ринку. Також Милованов визнав, що у суспільстві панує страх, адже селяни переживають за свої землі.

Я вважаю, що президент абсолютно правильно запропонував, що люди повинні самі робити вибір: продавати свою землю іноземцям чи ні,

– додав Милованов.

Міністр економіки також виділив поправки до законопроєкту, з якими не погоджується

Продовження мораторію на 10 років.

Обмеження для українців володіти не більше, ніж 10 га сільськогосподарської землі.

Обов'язкова сільськогосподарська освіта у покупця землі.

Обмеження переліку покупців землі лише державою.

Проведення референдуму про необхідність впровадження земельної реформи.

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Що відомо про законопроєкт щодо ринку землі

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. До проєкту закону подали приблизно 5 тисяч правок, які можуть затягнути розгляд документа на місяці.

У проєкті закону передбачені обмеження концентрації землі у власності однієї фізичної чи юридичної особи:

– не більше за 35% землі в об'єднаній територіальній громаді (ОТГ);

– не більше 8% землі в області;

– не більше за 0,5% землі у країні загалом.

Окрім того, в законопроєкті прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки. Згодом Зеленський заявив, що винесе це питання на референдум, а правки до закону внесуть між 1 і 2 читанням.