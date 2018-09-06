Чому необхідно змінити виборчу систему в Україні

У четвер, 6 вересня, під стінами Верховної Ради українці вимагали змінити виборчу систему Віктора Януковича. А саме скасувати "мажоритарку" до майбутніх парламентських виборів. Активісти пропонують запровадити систему відкритих списків, за якої виборець голосуватиме не за партію або її лідера, а за конкретного кандидата.

Будівлю парламенту засіяли гречкою. Таким чином активісти показали, як поводять себе політики на мажоритарних округах: засівають продуктовими наборами, подарунками чи дитячими майданчиками. Все заради того, аби пройти до парламенту. Тому українці вимагають змінити виборче законодавство.

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"Я втомився від цього і мені соромно, що моє місто та регіон представляють Ківалов, Труханов, Гончаренко та інші представники "русского міра". Люди абсолютно деструктивні для подальшого росту української держави", – зазначив активіст одеського Автомайдану Віталій Устименко.

Зараз система така: половина депутатів заходять у парламент через закриті партійні списки, ще половина – через одномандатні мажоритарні округи. В першому випадку кандидати мають змогу купити собі топ-місця у списки, і тільки після оприлюднення результатів голосування секретні списки відкриваються.



Виборча система в Україні

Мажоритарники йдуть шляхом "засіювання" округів. Наприклад, Олексій Гончаренко з БПП дарує держслужбовцям шампанське, цукерки та квіти. Народний обранець з Луганщини – Сергій Шахов то дитячий майданчик у Сіверськодонецьку відкриває, то на новорічних святах роздає дітям пакунки зі своїм іменем. А от одіозний нардеп від БПП Ігор Кононенко на 8 березня роздавав пакунки із засобами особистої гігієни та рушничками з надписом "Гарного дня. Ігор Кононенко".



Сергій Шахов роздає дітям пакунки зі своїм іменем



Ігор Кононенко на 8 березня роздавав пакунки із засобами особистої гігієни

"Нинішній виборчий закон був прийнятий за часів Януковича для того, аби через адмінресурс створити контрольований парламент", – віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд.

У 2012-му цей контроль "Партія регіонів" отримала. Аби наступні президенти не ставали другим Януковичем, нардепам запропонували нову схему виборів: відкриті списки з регіональними округами. Тобто існуватиме 27 округів замість 255. Списки стають відкритими, тому виборець зможе на них впливати. Голосуватимуть за кандидата від партії. В залежності від свого рейтингу, кандидат підніматиметься у списку чи навпаки – опускатиметься. Тим самим регулюватиметься рейтинг самої партії, яка потім отримає квоти у парламенті. Це надасть змогу очистити склад Верховної Ради.

Минулої осені нардепи дивом назбирали необхідний мінімум – 226 голосів і ухвалили законопроект в першому читанні. І потім він застряг в комітеті, робоча група так і не змогла опрацювати майже 4,5 тисячі поправок.

Знаменником цієї ситуації є те, що президент, наразі, не хоче міняти це законодавство. Є дуже прості причини чому: мажоритарка дасть БПП більше голосів,

– пояснив народна депутатка Світлана Заліщук.

В БПП навіть не приховують, що за варіант першого читання не голосуватимуть. Мовляв, законопроект застарів.

Якщо він (законопроект – ред.) буде дійсно відповідати сучасній системі і потребам українського суспільства, то ми будемо його розглядати у фракції і приймемо рішення. Якщо ні, то, на жаль, я буду підтримувати ідею, наприклад, розробки нового законопроекту,

– заявив голова фракції БПП Артур Герасимов.

Тільки-от українське суспільство сьогодні під стінами парламенту розповіло про свої потреби. Але в БПП, вочевидь, їх не почули. І хоча спікер парламенту Андрій Парубій пообіцяв поставити законопроект на голосування у жовтні, Президент України, схоже, іншої думки, адже через свою фракцію в парламенті хоче максимально відтягнути зміну виборчого законодавства.