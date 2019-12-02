Без контракту з РФ у лютому та березні можуть виникнути проблеми з газопостачанням, – Оржель

Україна та Росія досі не уклали нового контракту щодо транзиту газу. Через це у найхолодніші дні лютого та березня в Україні можуть виникнути технічні проблеми з газопостачанням в окремих містах.

Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель під час брифінгу не уточнив про які саме міста йдеться.

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Він наголосив, що єдиним технічним ризиком, що може бути – це якщо лютий та березень будуть холодними місяцями. Справа у тому, що тоді "вже зменшиться тиск у системі від підземних сховищ".

У найбільш холодні дні у піковому навантаженні можуть бути певні проблеми, щоб прокачати повністю систему,

– сказав Оржель.

Міністр також висловив впевненість у тому, що Україна та Росія домовляться про продовження транзиту газу.

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Зазначимо, 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.

Україна і Росія мають укласти договір про транзит газу вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня.

У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня. Однак чи справді встигнуть сторони досягти згоди до цього часу – невідомо. Технічні консультації перенесли на декілька днів, що відтерміновує зустріч на рівні міністрів – часу залишається все менше.

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