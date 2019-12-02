15:16
2 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:43, 30 листопада
      Вєсті.UA
      20:41, 30 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Без контракту з РФ у лютому та березні можуть виникнути проблеми з газопостачанням, – Оржель

      678 Читать новость на русском
      Без контракту з РФ у лютому та березні можуть виникнути проблеми з газопостачанням / ria.ru

      Україна та Росія досі не уклали нового контракту щодо транзиту газу. Через це у найхолодніші дні лютого та березня в Україні можуть виникнути технічні проблеми з газопостачанням в окремих містах.

      Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель під час брифінгу не уточнив про які саме міста йдеться.

      Важливо: Зеленський особисто може обговорити з Путіним газовий контракт

      Він наголосив, що єдиним технічним ризиком, що може бути – це якщо лютий та березень будуть холодними місяцями. Справа у тому, що тоді "вже зменшиться тиск у системі від підземних сховищ".

      У найбільш холодні дні у піковому навантаженні можуть бути певні проблеми, щоб прокачати повністю систему,
      – сказав Оржель.

      Міністр також висловив впевненість у тому, що Україна та Росія домовляться про продовження транзиту газу.

      Важливо! Кабмін встановив фіксовану ціну на газ на весь опалювальний сезон. Українці добровільно зможуть обрати: або платити за звичною системою формування ціни щомісяця, або просто по 8 гривень за один кубічний метр газу. Детальніше – тут.

      Зазначимо, 28 листопада у Відні представники України та Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Цей раунд перемовин раніше ніхто не анонсував, однак обидві сторони відзначають – перемовини були досить конструктивними.

      • Україна і Росія мають укласти договір про транзит газу вже найближчим часом, оскільки теперішній закінчується 31 грудня.

      У "Нафтогазі" називають дедлайн – 13 грудня. Однак чи справді встигнуть сторони досягти згоди до цього часу – невідомо. Технічні консультації перенесли на декілька днів, що відтерміновує зустріч на рівні міністрів – часу залишається все менше.

      До теми: У "Нафтогазі" пояснили, як можна позбавитися залежності від російського газу

      На дні одного з Шацьких озер знайшли печатку з 19 століття: фото
      сьогодні
      8228
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Україна – Росія Газпром Газовий контракт Газ Нафтогаз Опалювальний сезон Олексій Оржель Газовий конфлікт
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 Мета Путіна – гроші, – Project Syndicate
      Світові Медіа 117
      сьогодні , 14:30 Музичні новинки листопада: 10 пісень та альбомів, які не можна пропустити
      Олена Булан 103
      сьогодні , 12:00 Испытание декабрем. Два события, которые могут стоить Зеленскому кресла, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 2069
      сьогодні , 11:30 Найкращі прем'єри грудня: що подивитися в кіно у передріздвяний час
      Марта Вересюк 846
      сьогодні , 10:01 Білий понеділок замість Чорної п'ятниці
      Сонячна Соля 933
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук