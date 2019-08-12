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      Без Криму: у столичному супермаркеті продають щоденники з неповноцінною картою України – фото

      940 Читать новость на русском
      В щоденнику для школярів Україну зобразили без Криму
      В щоденнику для школярів Україну зобразили без Криму / Фото із соцмереж

      Щоденники продають у магазині Metro в Києві. Небайдужі громадяни вже зверталися із претензіями до адміністраторів супермаркету. Ті вибачалися і обіцяли прибрати з продажу товар.

      Скарги надходили ще місяць тому, у Metro обіцяли покарати винуватців. Про це інформують в Telegram-каналі "Україна 24/7".

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      Проте товар із неповноцінною картою України досі лежить на полицях супермаркету. Коштує такий шкільний записник 43 гривні.

      щоденник
      Щоденник без Криму продають у київському Metro

      Майже місяць тому я вперше побачив у продажу такі цікаві щоденники на полицях супермаркету. Тоді Metro повідомили, що всі щоденники вилучені з продажу. "Папірус відписав" що й так знав про цю прикрість і затребував їх у дистриб’юторів для подальшої утилізації,
      – написав на своїй Facebook-сторінці Володимир Біруля.

      Торгова марка Cool For School, емблема якої є на сумнівних щоденниках, належить компанії "Папірус". Та – виробник, імпортер та експортер канцтоварів і товарів для офісу. Компанія була заснована у 1996 році, її головний офіс розташований у місті Вишневе на Київщині.

      Так про ситуацію у компанії писали місяць тому:

      Росія анексувала український півострів у березні 2014 року. Проте ані Україна, ані світова спільнота не визнають Крим російською територію. Окрім того, анексія Криму вважається актом російської агресії, яку окупанти продовжили на українському Донбасі.

      Ситуація зі шкільним щоденником без Криму – не новинка. Громадяни фіксують схожі випадки як в Україні, так і за кордоном.

      Карта без Криму: відомі випадки
      blog_ava
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      сьогодні
      16020
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Анексія Криму Новини Криму
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