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      Без макіяжу і правильного світла: Ірина Шейк зізналася, що її життя не є ідеальним

      330 Читать новость на русском
      Ірина Шейк
      Ірина Шейк / GettyImages

      32-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка побудувала успішну кар'єру та особисте життя, зізналася, що насправді усе не так ідеально, як це виглядає на сторінках глянцевих журналів і подіумах.

      Про це повідомляє видання People. За словами Ірини, вона не читає новини про себе у пресі.  

      "Я майже нічого не читаю про себе, а коли читаю, то зазвичай сміюся. У мене є улюблена сім'я і друзі. Дбаю про них і знаю, хто я насправді. Просто живу своїм життям і не хочу бути кимось іншим", – наголошує Ірина.

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      Однак фото з особистого життя Шейк намагається не демонструвати у соціальних мережах.

      У соцмережах я майже завжди поширюю лише фотографії своїх робіт. Там все виглядає ідеально. Ви не побачите на моїй сторінці в Instagram знімків папараці або фото з особистого життя. Іноді чую від людей при зустрічі: "А ти виглядаєш інакше". Я виглядаю інакше, тому що на мені немає бездоганного макіяжу і не встановлено ідеальний світ,
      – заявила супермодель.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

      Крім того, Ірина додала, що відчуває почуття провини перед своєю дочкою

      "Я мама, яка завжди все перевіряє і дійсно сувора до себе. Я не дуже хороша, але працюю над цим", – зізналася зіркова мама.

      Нагадаємо, Ірина Шейк зустрічається з Бредлі Купером, однак пара не перебуває в офіційному шлюбі. Кілька років тому зірки почали відносини і вже у березні 2017 року у пари народилась донька Леа.

      Теги: Мода LifeStyle Ірина Шейк
      Джерело: 24 канал
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