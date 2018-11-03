Без макіяжу і правильного світла: Ірина Шейк зізналася, що її життя не є ідеальним

32-річна російська супермодель Ірина Шейк, яка побудувала успішну кар'єру та особисте життя, зізналася, що насправді усе не так ідеально, як це виглядає на сторінках глянцевих журналів і подіумах.

Про це повідомляє видання People. За словами Ірини, вона не читає новини про себе у пресі.

"Я майже нічого не читаю про себе, а коли читаю, то зазвичай сміюся. У мене є улюблена сім'я і друзі. Дбаю про них і знаю, хто я насправді. Просто живу своїм життям і не хочу бути кимось іншим", – наголошує Ірина.

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Однак фото з особистого життя Шейк намагається не демонструвати у соціальних мережах.

У соцмережах я майже завжди поширюю лише фотографії своїх робіт. Там все виглядає ідеально. Ви не побачите на моїй сторінці в Instagram знімків папараці або фото з особистого життя. Іноді чую від людей при зустрічі: "А ти виглядаєш інакше". Я виглядаю інакше, тому що на мені немає бездоганного макіяжу і не встановлено ідеальний світ,

– заявила супермодель.

Крім того, Ірина додала, що відчуває почуття провини перед своєю дочкою

"Я мама, яка завжди все перевіряє і дійсно сувора до себе. Я не дуже хороша, але працюю над цим", – зізналася зіркова мама.

Нагадаємо, Ірина Шейк зустрічається з Бредлі Купером, однак пара не перебуває в офіційному шлюбі. Кілька років тому зірки почали відносини і вже у березні 2017 року у пари народилась донька Леа.