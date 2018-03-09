Без макіяжу і топлес: Ірина Шейк знялася у модній фотосесії
Відома модель Ірина Шейк знялася для Vogue Germany та поділилася результатом фотосесії, автором якої став фотограф Деніел Джексон.
Основна тема зйомки – природня краса. На обкладинці Ірина позувала без яскравого макіяжу і зачіски і на інших кадрах вона з'явилася в такому ж вигляді.
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Ірина Шейк для Vogue Germany
Під час фотосесії Шейк оголилася і показала ідеальну фігуру.
Джерело: 24 Канал
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