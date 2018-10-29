Без макіяжу: матуся Єва Лонгорія показала селфі із сином

Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", насолоджується материнством. Лише 4 місяці тому актриса народила свого первістка – хлопчика Сантьяго. Зауважимо, що Єва швидко вийшла з декрету і часто бере з собою на роботу малюка.

Про свого первістка Лонгорія часто розповідає у соціальних мережах. Так, останнє опубліковане фото в Instagram сильно зворушило прихильників..

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Зірка "Відчайдушних домогосподарок" показала шанувальникам селфі без макіяжу, на якому вона цілує ніжку свого 4-місячного Сантьяго.

"Ця ніжка на моєму обличчі – найкраще відчуття", – наголосила акторка.



Єва Лонгорія з сином / Instagram



Єва Лонгорія з сином / Instagram

До слова, Єва Лонгорія народила хлопчика 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса від чоловіка Хосе Антоніо Бастона.



Єва Лонгорія з сином / Instagram