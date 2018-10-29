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      Без макіяжу: матуся Єва Лонгорія показала селфі із сином

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      Єва Лонгорія
      Єва Лонгорія / GettyImages

      Голлівудська акторка Єва Лонгорія, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", насолоджується материнством. Лише 4 місяці тому актриса народила свого первістка – хлопчика Сантьяго. Зауважимо, що Єва швидко вийшла з декрету і часто бере з собою на роботу малюка.

      Про свого первістка Лонгорія часто розповідає у соціальних мережах. Так, останнє опубліковане фото в Instagram сильно зворушило прихильників..

      Читайте також: В лосинах і без макіяжу: Єва Лонгорія вийшла на прогулянку з 4-місячним сином

      Зірка "Відчайдушних домогосподарок" показала шанувальникам селфі без макіяжу, на якому вона цілує ніжку свого 4-місячного Сантьяго.

      "Ця ніжка на моєму обличчі – найкраще відчуття", – наголосила акторка.


      Єва Лонгорія з сином / Instagram


      Єва Лонгорія з сином / Instagram

      До слова, Єва Лонгорія народила хлопчика 19 червня в одній із клінік Лос-Анджелеса від чоловіка Хосе Антоніо Бастона.


      Єва Лонгорія з сином / Instagram

      Теги: LifeStyle Зіркові мами Діти і неповнолітні Єва Лонгорія
      Джерело: 24 канал
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