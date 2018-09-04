Без макіяжу та з синцями: Маша Єфросиніна показала наслідки "Танців з зірками 2018"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка активно веде свій блог у соцмережі, показала, як вона виглядає після ефіру "Танці з зірками 2018".

Маша Єфросиніна вражає всіх прихильників розважального шоу "Танці з зірками 2018", адже на паркет вона виходить дуже впевнено, та й виглядає телеведуча бездоганно.

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Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 3 Вер 2018 р. о 10:40 PDT

Однак від насичених буднів та наполегливих тренувань Маша Єфросиніна виснажується. Таку іншу сторону зйомок в "Танцях з зірками" вона вирішила показати у своєму блозі. Телеведуча опублікувала відео з салону, де їй робили масаж. Маша Єфросиніна постала перед підписниками втомленою, без макіяжу та, як завжди, з почуттям гумору.

Раніше масаж для мене був релаксом, а тепер став випробуванням! Спершу знаходять забитий м'яз, потім на нього впливають (так боляче), що він розблоковується! І я знову огірочок! Ну, або, дивлячись на мою "моську" – вимочений огірок,

– написала Маша Єфросиніна.

Після процедури телеведуча ледве говорила. Та навіть в такому стані Маша Єфросиніна жартувала зі своєї зовнішності, підкреслюючи, що саме так виглядає жінка-мрія.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 4 Вер 2018 р. о 12:41 PDT

Нагадаємо, що 26 серпня відбулась прем'єра шоу "Танці з зірками 2018". Телеведуча Маша Єфросиніна погодилась брати участь у популярному проекті. На паркет вона вийшла з професійним танцівником Максимом Леоновим, з яким упродовж 2 ефірів підкорила глядачів вправністю та пристрасними па.